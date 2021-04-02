Фонд развития и поддержки СМИ больше не принимает участие в проведении «Золотого пера»

Фонд развития и поддержки СМИ направил в оргкомитет «Золотого пера» письмо, в котором попросил «исключить упоминание Фонда из положения».

Представители организации попросили больше не упоминать их в публикациях про «Золотое перо», так как «Фонд не принимает участие в его проведении».

Однако в Положении о конкурсе всё ещё указаны следующие организаторы: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Фонд развития и поддержки средств массовой информации, Санкт-Петербургская Лига журналистов.