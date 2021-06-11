Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад об атаках на медиаработников в 2020 году

В исследование вошли данные по России, Крыму, Беларуси, Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине.

Во всех странах, за исключением Азербайджана, в 2020 году количество атак против медиаработников увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом: с 1,907 до 4,611. Наиболее заметным рост был в Беларуси, России и Украине.

Главным источником угроз для медиаработников остаются представители власти: они стоят за физическими атаками в 57% случаев, нефизическими и кибератаками в 52% случаев, и юридическими – в 88% случаев.

В 2020 году 13 работников СМИ погибли, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя, когда жизни лишились 7 журналистов.

Дополнительными факторами ужесточения условий работы стали:

— Введение новых законов и правил, урезающих доступ медиаработников к информации и свободу передвижений под предлогом ограничительных мер в связи с пандемией Ковид-19 и борьбой с «фейк-ньюс»;

— Массовые акции гражданского сопротивления в связи с обострением политической, экономической и социальной обстановки;

— Ужесточение наказаний за сотрудничество СМИ с иностранными коллегами и НКО;

— Переход властей ряда стран в открыто враждебную позицию по отношению к неподконтрольным СМИ.

В России число атак на профессиональных и гражданских журналистов в 2020 году более чем вдвое превысило суммарное количество атак за три предыдущих года. Как отмечается в докладе, рост произошел в основном за счет атак с применением юридических и экономических механизмов, причем в 93% случаев за ними стояли представители власти. 8 российских журналистов в этом году погибли, включая совершившую самоубийство в результате многолетней травли Ирину Славину из Нижнего Новгорода, убитого во Франции оппозиционного чеченского блогера Имрана Алиева, убитого в австрийском пригороде блогера Мамихана Умарова («Анзор из Вены») и не дожившего месяц до освобождения из колонии после 9-летнего срока оренбургского журналиста Александра Толмачева.

В связи с революционными событиями вокруг выборов президента Беларусь стала рекордсменом по числу и степени жестокости расправ с медиаработниками. Общее количество зафиксированных атак выросло почти в 8 раз по сравнению с прошлым годом.