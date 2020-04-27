Фонд «Так-так-так» выпустил книгу «Расследуй это»

В печатной и электронной версии вышла книга «Расследуй это! Как гражданам и журналистам контролировать власть и бизнес». Ее подготовил фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-так» (внесен в Реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента). Книга выпущена на собранные в ходе краудфандинговой компании средства.

Книга состоит из четырех глав, в которых рассказано «о праве на доступ к информации, о технологии расследования, о безопасности и о том, как сделать увлекательный материал по итогам работы».

«В каждой главе несколько статей, которые написали известные эксперты из мира медиа: Светлана Кузеванова (Центр защиты прав СМИ), Иван Павлов (Команда 29), Роман Романовский (Трансперенси интернешнл — Россия), Максим Корнев (РГГУ, Mediatoolbox), Иван Печищев (Пермский государственный университет), а также Виктор Юкечев и Илья Кудинов из “Так-так-так”», — сообщается на сайте фонда.

Издание может быть полезно как журналистам, так и гражданским активистам, решившим провести собственное расследование.