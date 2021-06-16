Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» иностранным агентом

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в «компетентные органы» данные о зарубежном финансировании «Медиазоны», пишет ТАСС. Комиссия получила обращение Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать издание иностранным агентом.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что ранее «Медиазона» уже попадала в поле зрения комиссии, так как «ее деятельность рекламировала нежелательная в России НПО "Пражский центр гражданского общества"». Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

Глава фонда Максим Шугалей опубликовал в своем Telegram-канале список «действий и публикаций», после которых у него «не осталось сомнений» в том, что журналисты и владелец «Медиазоны» «искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

Среди прочего — размещение материалов организаций, признанных иноагентами: «Фонда борьбы с коррупцией» (внесен в реестр экстремистских), правозащитной группы «Агора» и «Медузы». Также Шугалей называет зарубежные источники финансирования: гранты и премии от фонда поддержки СМИ «Среда» (входит в список НКО, выполняющих функции иноагента) и различных иностранных организаций. Помимо Госдумы, Шугалей обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

«Медиазона» рассказала в своем канале, что никто из чиновников с редакцией не связывался, и напомнила, что «"Медузу" объявили «иностранным агентом» после такого же (в тот раз не публичного) доноса». Также издание отмечает, что Фонд защиты национальных ценностей «не раз связывали с Евгением Пригожиным».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов рассказал в эфире «Эха Москвы», что в случае признания иноагентом СМИ будет работать, как и раньше. «Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее», — отметил он.