Мир шрифтов, авторских прав и лицензий

Отправляемся на шопинг
Давайте представим, что вы попали в специализированный магазин «Мир шрифтов». В скомканном списке покупок написано, к примеру, что дома нужна какая-нибудь антиква, или гротеск, или вы уже точно решили, какой шрифт покупаете, и осталось лишь подобрать нужную лицензию.
«А что, шрифты надо покупать?» — воскликнет на входе неосведомленный гость магазина, который вряд ли бы так удивился необходимостью оплатить, скажем, диван или машину.
Шрифты — это такой же продукт, на производство которого уходят большие усилия, который может быть представлен под каким-то брендом или же быть авторским. Чтобы грамотно и правомерно использовать их в дизайне, необходимо разбираться в видах лицензий, их ценообразовании, а также быть готовым к трудностям, возникшим для российских профессионалов в апреле этого года.
Трудности перевода, трудности прорисовки, трудности выравнивания
В магазине, в который вы зашли, открытое производство, это отличная возможность увидеть, как частные дизайнеры или целые компании прорабатывают каждый символ, и понять, за счет чего происходит ценообразование.
Шрифт — это не просто один проработанный паттерн, который можно применить на любую букву или цифру, это индивидуально отрисованные символы в огромном количестве. Как минимум, это 26 латинских букв, 10 цифр и более 20 знаков препинания, и это только один язык, а ведь еще необходима кириллическая раскладка и многие другие алфавиты. После прорисовки символов необходимо скорректировать наплывы, форму, баланс, убрать провисания, создать идеальный паттерн из просветов, подобрать оптимальный трекинг внутри каждой комбинации символов... вот это да, в производстве и правда все кипит, хорошо, что заглянули!
«Стойте, мы еще не закончили, — скажет вам вслед один из дизайнеров на шумном шрифтовом производстве, — это мы только показали, как одно начертание делается, а чаще всего их несколько: курсив, жирный, тонкий, всю работу придется умножать на то количество семейств, которое запланировано на этот шрифт, на это уходят месяцы и годы».
Бесплатные шрифты и дизайнерские инвестиции
Ну что, уже не хочется возмущаться необходимостью платить за шрифты? После такой экскурсии впору удивиться, что некоторые из них остаются бесплатными. Давайте заглянем в раздел с доступными для каждого желающего символами.
Раньше здесь размещались Times New Roman, Georgia, Arial, которые с апреля российским пользователям не получится использовать в дизайне (однако для установки в операционную систему их у Monotype лицензируют Microsoft и Apple, поэтому, к примеру, студенческие работы и дальше правомерно пишутся шрифтом Times New Roman).
Теперь в отделе с бесплатными товарами можно найти шрифты молодых российских дизайнеров с открытыми доступами или с «Open Font» лицензией, благодаря которой можно бесплатно использовать символы в вебе, печати и рекламе.
«Что, прям можно брать и использовать где захочешь?» — недоверчиво спросит подслушавший нас покупатель.
Ну, почти: вы можете использовать шрифты в ваших дизайнах, на сайтах, даже в печати, однако ставить их в логотип бесплатно вы не сможете, дело в потенциальной ценности. Любой автор или сервис понимает, что логотип — это непредсказуемое вложение, которое несоизмеримо с обычным использованием в тексте. Поэтому в этих случаях необходимо приобрести специальную лицензию на использование символов в лого, такие лицензии стоят дороже остальных: по причине потенциальной выгоды для создателя для дизайнера это что-то вроде инвестиции.
Подбираем лицензию, сохраняем вдумчивый взгляд
А вот как раз и отдел лицензий, у всех покупателей здесь очень сосредоточенные лица. Точно так же, как в продуктовом магазине, где заинтересованный потребитель будет вдумчиво читать состав чипсов со вкусом рассола, так и тут грамотный дизайнер потратит немало времени, чтобы правильно подобрать для своего продукта выгодную и юридически верную лицензию на шрифт.
Вот под желтой вывеской «Чаще всего берут» разместился товар под названием «Веб-лицензия». При ее покупке дизайнер может смело вставлять выбранный шрифт на свой сайт - через код, в которой он встроен. Получается, шрифт не будет отображаться на компьютере покупателя, он будет получен в формате TTF, WOFF, WOFF2 или EOT. Цена такой лицензии зависит от посещаемости сайта, поэтому если на странице, где используется шрифт, будут расти просмотры, лицензию придется обновлять вместе с ее ценой.
Если же вам необходим шрифт на компьютере для дальнейшей работы с ним (например, для разработки баннеров, брендинга или же печати на футболках), вам подойдет «Desktop-лицензия». Она предоставляет возможность работать с символами в векторе и растре. Цена desktop-лицензии будет расти пропорционально количеству устройств, на которых будет установлен шрифт. Иногда эта лицензия включает в себя право использовать символы в разработке логотипов, иногда для этого нужно докупать права.
Если же баннер, который вы планируете изготовить, станет рекламным, то предыдущей лицензии будет мало, придется дойти до соседнего прилавка и кинуть в корзинку еще и «Digital Ads», благодаря которой вы можете рекламировать свой продукт, СМИ или услугу с выбранным шрифтом. Цена также будет варьироваться в зависимости от охвата аудитории.
Если вы планируете дизайн для приложений, вам не подойдут предыдущие варианты: нужна «App-лицензия». Файл в формате «TTF» будет оценен в соответствии с количеством скачиваний вашего приложения.
А вот под желтой лентой «Выгодное предложение» аккуратно разложены «Server лицензии», они дают право использовать шрифт сразу на нескольких устройствах, такой формат будет удобен для работы в агентствах и редакциях.
При покупке лицензии внимательно читайте все условия использования на сайтах, где их приобретаете: иногда авторы и сервисы варьируют приведенные выше положения, предлагают более удобные варианты или накладывают специфические ограничения. Выбор правильной лицензии поможет избежать дальнейших проблем с законом и упростит работу дизайнера.
Старое доброе импортозамещение
К сожалению, пока не существует физического магазина шрифтов, по которому вы бы смогли прогуляться с тележкой. Сделать это можно в онлайн-магазинах и на сайтах независимых дизайн-студий.
С весны этого года условия шрифтового шопинга усложнились. Крупнейшие онлайн-магазины, такие как MyFonts или FontShop, закрыли доступ для IP-адресов из России, однако на них можно продолжать совершать покупки при наличии VPN и карты иностранного банка. Но не стоит отчаиваться и идти на такие меры, тем более если вы ищете кириллические шрифты.