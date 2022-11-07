Мир шрифтов, авторских прав и лицензий

Давайте представим, что вы попали в специализированный магазин «Мир шрифтов». В скомканном списке покупок написано, к примеру, что дома нужна какая-нибудь антиква, или гротеск, или вы уже точно решили, какой шрифт покупаете, и осталось лишь подобрать нужную лицензию.

«А что, шрифты надо покупать?» — воскликнет на входе неосведомленный гость магазина, который вряд ли бы так удивился необходимостью оплатить, скажем, диван или машину.

Шрифты — это такой же продукт, на производство которого уходят большие усилия, который может быть представлен под каким-то брендом или же быть авторским. Чтобы грамотно и правомерно использовать их в дизайне, необходимо разбираться в видах лицензий, их ценообразовании, а также быть готовым к трудностям, возникшим для российских профессионалов в апреле этого года.

Трудности перевода, трудности прорисовки, трудности выравнивания

В магазине, в который вы зашли, открытое производство, это отличная возможность увидеть, как частные дизайнеры или целые компании прорабатывают каждый символ, и понять, за счет чего происходит ценообразование.

Шрифт — это не просто один проработанный паттерн, который можно применить на любую букву или цифру, это индивидуально отрисованные символы в огромном количестве. Как минимум, это 26 латинских букв, 10 цифр и более 20 знаков препинания, и это только один язык, а ведь еще необходима кириллическая раскладка и многие другие алфавиты. После прорисовки символов необходимо скорректировать наплывы, форму, баланс, убрать провисания, создать идеальный паттерн из просветов, подобрать оптимальный трекинг внутри каждой комбинации символов... вот это да, в производстве и правда все кипит, хорошо, что заглянули!

«Стойте, мы еще не закончили, — скажет вам вслед один из дизайнеров на шумном шрифтовом производстве, — это мы только показали, как одно начертание делается, а чаще всего их несколько: курсив, жирный, тонкий, всю работу придется умножать на то количество семейств, которое запланировано на этот шрифт, на это уходят месяцы и годы».