«Фонтанка» готовит иск к автору книги, в которой издание обвиняется в ангажированности

«Фонтанка.ру» готовит иск о защите деловой репутации к Милане Тюльпановой — автору автобиографической книги «Убей в себе жертву», дочери погибшего (по официальной версии неудачно поскользнувшегося в сауне) сенатора Вадима Тюльпанова и бывшей жены футболиста Александра Кержакова.

В произведении дважды упоминается «Фонтанка.ру», на что и обратило внимание издание. В первом случае автор рассказывает, как с Екатериной Сафроновой (предыдущей женой Кержакова) и Натальей Тюльпановой приходили в дом к Александру, чтобы забрать сына Миланы:

На следующий день в издании «Фонтанка. Ру», которое было полностью им (Кержаковым. — ред.) ангажировано, появилась новость о том, что мы втроем, в неадекватном состоянии, проникли на чужую частную территорию.

Мы зашли в дом. Саша вышел с сыном на руках, тот был полностью раздет, одежда лежала рядом. Мы сошлись, как две враждующие армии — по мою сторону стояли люди, которые приехали со мной, а с Сашиной стороны — его психологи, юристы, большое количество камер. Он позвал журналистов «Фонтанки.ру», которым уже давно платил деньги за то, чтобы они с момента нашего развода писали про меня самую ужасную грязь, какую только можно было придумать.

В редакции сочли, что обвинения в ангажированности издания и продажности журналистов требуют пояснения в суде. «Юридический отдел издания занимается составлением иска», — сообщила «Фонтанка.ру».