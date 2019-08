«Фонтанка.ру» и Европейский университет запускают школу современной журналистики

Европейский университет в Санкт-Петербурге объявил об открытии новой учебной программы по направлению «медиа», которую вуз будет реализовать совместно с российскими и иностранными СМИ. Необходимость нового направления для петербургского университета описал его ректор Вадим Волков 6 августа:

Журналистика не устарела, она изменилась. Современные технологии расширили ее возможности, а границы профессии раздвинулись, сближая ее с практической социологией, маркетингом, антропологией, программированием и практически любой сферой современной жизни.

Студенты сами смогут выбрать, что им интереснее: журналистика данных, программирование для работы с источниками, основы медиаменеджмента, культура и критика, научно-популярная журналистика, сторителлинг, основы SMM или что-то другое:«Помимо курсов, связанных с профессией, можно посещать лекции на магистерских программах Европейского университета», – рассказал Волков, отметив, что студенты с лучшими результатами смогут рассчитывать на стажировки в зарубежных СМИ.

Лекторами программы будут люди, состоявшиеся в профессии: руководитель Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, корреспондент «Русской службы Би-би-си» Олеся Герасименко и генеральный продюсер русскоязычного сервиса BBC Андрей Горянов, менеджер международных проектов «Яндекса» Илья Красильщик и главный редактор службы контента крупнейшего российского поисковика Екатерина Дементьева, колумнист The New Times и Republic.ru Иван Давыдов. Среди преподавателей можно будет увидеть главного редактора «Фонтанки.ру» Александра Горшкова, а также его заместителя и журналиста-расследователя Евгения Вышенкова. Будут студенты Европейского университета учиться и у иностранных гостей, одним из которых станет редактор New York Times и лауреат Пулитцеровской премии Серж Шмеман.

Университет предлагает три варианта обучения для будущих студентов: двухмодульная программа профессиональной переподготовки из 2 обязательных курсов и 15 курсов по выбору с практикой; обучение по направлениям — data-журналистика, расследование, научно-популярная или культурная журналистика, а также посещение отдельных курсов.

Документы в школу современной журналистики можно подать до 10 сентября.

Иллюстрация: shutterstock.com