Все о фуд-журналистике
ЖУРНАЛИСТ пообщался с главным редактором «Петербургской Щуки» и узнал все о фуд-журналистике.
«Петербургская Щука» — городское медиа о еде. Команда издания состоит из четырех человек. Юля, которая дала нам интервью, и Настя отвечают за контент: они пишут тексты, верстают карточки для подборок и проводят съемки. Полина — коммерческий менеджер, — занимается рекламными вопросами. Маша выступает менеджером спецпроектов и делает коллаборации для всех филиалов «Щуки» (Московская, Сочинская, Ереванская, Тбилисская и даже Дубайская).
Но сначала вкратце о самом явлении фуд-журналистики. Фото вкусной еды — это еще не гастрожурналистика, это просто фото вкусной еды. Когда фотографии дополняются текстом с описанием места, блюд и атмосферы, это уже можно назвать журналистикой.
Юлия Меркушева, редактор «Щуки»
Часто за короткий срок открывается сразу несколько классных заведений, поэтому журналисты просто не успевают писать обо всех. Например, заведений в Петербурге настолько много, что «Щука» иногда пишет о тех местах, где сама не была. Юля рассказала, что обычно это короткие заметки для Telegram, которые основываются на впечатлениях друзей или коллег. В таком тексте, как правило, нет восторженных отзывов, потому что «кто еды не пробовал, тот обзоры не пишет».
Если фуд-журналист пишет о местах, которые не посещал, это либо реклама, за которую ему заплатили, либо анонс события, который показался ему интересным. Любое упоминание заведения — своего рода реклама для него, и здесь вопрос в том, что понимается под рекламой. Если это честный отзыв о месте со всеми плюсами и минусами, то по самому формату будет понятно, что это неоплаченная интеграция.
Юля рассказала, что заведения часто сами пишут «Щуке» с предложением о сотрудничестве. Но иногда журналисты самостоятельно ходят на обзоры, выбирая место, исходя из собственных предпочтений: «Как правило, о новых местах мы узнаем через другие городские СМИ, но иногда получается так, что кто-то из нас гуляет и замечает новые кафе или ресторан. Пару раз было так, что мы узнавали об открытии какого-то места через наших щукинских коллег из других городов».
О предстоящих «рейдах» заведения, как правило, не в курсе. Это помогает получить честное обслуживание — каким оно было бы у обычного гостя. Оценка заведений зависит от многих факторов, включая качество еды, обслуживания, интерьера, атмосферы и общей ценовой политики. Как и в других направлениях журналистики фуд-журналисты должны придерживаться этических стандартов: например, важно сохранять независимость от личных вкусовых предпочтений.
Юля считает, что в дальнейшем количество фуд-СМИ будет только увеличиваться, конкуренция будет расти, и главной отличительной чертой одного СМИ от другого будет именно формат. «Как» это делают, а не «что» — ведь, по сути, все фуд-журналисты рассказывают об одном и том же. В «Щуке», например, любят снимать еду так, что ее сразу хочется съесть — видео с разламыванием руками булок с кремом, обмакиванием круассанов в латте или с растекающимся по тосту яйцом. Это выделяет СМИ среди других, вызывает эмоции и привлекает рекламодателей.
С приходом в «Щуку» Юле не пришлось вырабатывать собственный стиль — он уже был сформирован у издания. «За время моей работы он мог меняться, но не кардинально, скорее, у меня появлялось больше смелости и уверенности в том, как взаимодействовать с едой и как о ней писать. Недавно у нас с командой как раз проходил созвон-ликбез по ценностям «Щуки»: чему мы говорим «да», а чему точно «нет». На начальных этапах своей работы я совершала ошибки: снимала против света и далеко от еды, использовала клише вроде «приятная атмосфера» и «вежливый персонал». Это может казаться незначительным, но все равно влияло на качество контента. Со временем, когда мне давали обратную связь, я понимала, как нужно делать. Сейчас я продолжаю учиться, потому что «Щука» меняется, пробует новые форматы, и мы меняемся вместе с ней».
Для Юли главный критерий того, что место можно посоветовать — это утвердительный ответ на вопрос «а сходила бы я сюда еще раз?», независимо от того, рекламный это обзор или нет. Обычно еще на моменте рекламного предложения заведения проходят «редакторский отбор» на адекватность, потому что себе дороже рекламировать места, которые журналист бы не посетил.
Если «Щука» получает негативную обратную связь о заведении, на которое делала рекламный обзор, то всегда старается сообщить об этом команде кафе. Если негатив прилетает на обычный отзыв, то журналисты смотрят, как само место отрабатывает такие отзывы. Если ресторану важна его репутация, — он возьмет такой негатив в оборот и постарается исправить плохие моменты.
Самое сложное в работе фуд-журналиста — это поиск интересных тем и новостей в мире еды, а также способов представления этой информации. Важный навык — умение писать о еде с аппетитом, чтобы заинтересовать и заставить читателя почувствовать вкус описываемого блюда. Юля рассказала, что для нее одна из главных трудностей фуд-журналистики — это обесценивание.
У профессионального фуд-журналиста обычно есть опыт и знания, которые помогают ему анализировать, описывать и рассказывать о еде, ее приготовлении и вкусе, а также об общих тенденциях в гастрономии и культуре питания. Также эксперты чаще получают доступ к эксклюзивной информации и событиям, которые могут быть недоступны другим.
Непрофессиональный фуд-журналист скорее просто любитель еды, у которого есть желание делиться своими впечатлениями о продуктах.
Но, несмотря на разницу между профи и любителем, ошибочно думать, что хороший фуд-журналист — обязательно и повар. Юля, например, не любит готовить, но при этом неплохо разбирается во вкусовых сочетаниях: «Чтобы быть фуд-журналистом не обязательно заканчивать французскую школу кулинарии и готовить с трех лет. Важно знать основные принципы того, что значит «хорошо приготовленное блюдо». Часто это приходит с опытом хождения по разным местам, а не на кухне».
Сейчас гастрожурналистика особенно популярна. Это связано с ростом количества заведений, созданием новых блюд и сохранением традиционных кухонь разных народов. И СМИ помогают своим читателям ориентироваться и разбираться в изобилии мест общественного питания и гастрономических культур.
Бонусом ЖУРНАЛИСТ делится тремя петербургскими фаворитами Юли за последнее время:
• чикен нудл в раменной Slurp;
• круассан с соленой карамелью из пекарни Babka;
• тост с мятым авокадо и лососем из кофейни Yng.
Пробуйте!