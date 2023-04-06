Кто еды не пробовал, тот обзоры не пишет

Юля считает, что в дальнейшем количество фуд-СМИ будет только увеличиваться, конкуренция будет расти, и главной отличительной чертой одного СМИ от другого будет именно формат. «Как» это делают, а не «что» — ведь, по сути, все фуд-журналисты рассказывают об одном и том же. В «Щуке», например, любят снимать еду так, что ее сразу хочется съесть — видео с разламыванием руками булок с кремом, обмакиванием круассанов в латте или с растекающимся по тосту яйцом. Это выделяет СМИ среди других, вызывает эмоции и привлекает рекламодателей.

С приходом в «Щуку» Юле не пришлось вырабатывать собственный стиль — он уже был сформирован у издания. «За время моей работы он мог меняться, но не кардинально, скорее, у меня появлялось больше смелости и уверенности в том, как взаимодействовать с едой и как о ней писать. Недавно у нас с командой как раз проходил созвон-ликбез по ценностям «Щуки»: чему мы говорим «да», а чему точно «нет». На начальных этапах своей работы я совершала ошибки: снимала против света и далеко от еды, использовала клише вроде «приятная атмосфера» и «вежливый персонал». Это может казаться незначительным, но все равно влияло на качество контента. Со временем, когда мне давали обратную связь, я понимала, как нужно делать. Сейчас я продолжаю учиться, потому что «Щука» меняется, пробует новые форматы, и мы меняемся вместе с ней».

Для Юли главный критерий того, что место можно посоветовать — это утвердительный ответ на вопрос «а сходила бы я сюда еще раз?», независимо от того, рекламный это обзор или нет. Обычно еще на моменте рекламного предложения заведения проходят «редакторский отбор» на адекватность, потому что себе дороже рекламировать места, которые журналист бы не посетил.

Если «Щука» получает негативную обратную связь о заведении, на которое делала рекламный обзор, то всегда старается сообщить об этом команде кафе. Если негатив прилетает на обычный отзыв, то журналисты смотрят, как само место отрабатывает такие отзывы. Если ресторану важна его репутация, — он возьмет такой негатив в оборот и постарается исправить плохие моменты.