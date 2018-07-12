Мяч всему голова?

Футбол в России больше, чем футбол. Хотя, справедливости ради, такое можно сказать и еще о полусотне других стран, где одни пинают мяч, а другие фанатеют от этого.

Многие годы мы жили с унизительным чувством, что это не наш праздник, что удел российских футболистов и российских болельщиков — вторая или даже третья лига, а в высшей нам не бывать никогда. Даже в самый канун ЧМ-2018 кто только не изголялся над нашей сборной, предрекая ей бесславный итог в групповых матчах. Да и к самой идее проведения мундиаля в российских городах мы долгое время относились с большим подозрением: опыта нет, стадионов нет, отелей нет, много чего нет. Засмеют.

И вот чемпионат мира уже позади. Все сказочным образом переменилось. Недавние насмешники, сочинявшие пародии про команду России, теперь приносят ей свои извинения. Наши СМИ охотно цитируют зарубежных коллег, которые дают самые лестные оценки проведению грандиозного футбольного соревнования на российских просторах. Мы с изумлением увидели построенные в одиннадцати городах стадионы, отвечающие самым строгим правилам ФИФА, а на их трибунах десятки тысяч гостей из разных стран. Удивительно, но и этим гостям, тертым футбольным фанатам, повидавшим не один мундиаль, уютно было и в Москве, и в Саранске. Мы и сами как-то незаметно стали частью этого всемирного праздника, вошли в высшую лигу. Прощай, очередной комплекс неполноценности!

Конечно, не обошлось и без переборов, без разнузданного угарного ура-патриотизма и тут недобрую роль сыграли глупые (или умные, но циничные) корреспонденты и телепропагандисты.

Все-таки давайте не будем забывать, что футбол — это всего лишь спорт, игра. И строить на этом политические конструкции, разжигать низкие страсти — неприлично.