5 статей для редактора

Пролили свет на работу редактора и собрали для вас 5 материалов с профессиональными советами
Как вырастить в себе редактора в 5 шагов
Если вы хотите научиться хорошо писать, то вам не обойтись без внутреннего редактора. Что это за зверь, как его в себе завести и воспитать рассказывает Ольга Власова, заместитель шеф-редактора Russia Beyond.
Чек-лист для проверки эффективности редакции
Любая редакция рано или поздно задумывается над тем, насколько она эффективна. Оптимизировать работу и исправить ошибки поможет чек-лист от нашего редактора.
6 онлайн-инструментов редактора
Алгоритмы для проверки текстов заметно облегчают жизнь современным журналистам и выполняют всю грязную работу. Наш digital-редактор подобрал 6 онлайн-сервисов, которые помогут сделать текст красивым и грамотным.
Редактор и дизайнер: руководство пользователя
Редактор и дизайнер должны не просто работать вместе, но понимать и слышать друг-друга. Медиаконсультант Дмитрий Сурнин подробно рассказывает, как добиться синергии и единения дизайнерской и редакторской душ.
Насколько вы крутой редактор? [Тест]
Главное качество редактора — внимание к ошибкам. Тест на «Текстерре» проверит, насколько вы педантичны при вычитке своих и чужих текстов.