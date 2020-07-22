5 статей для редактора

Как вырастить в себе редактора в 5 шагов

Если вы хотите научиться хорошо писать, то вам не обойтись без внутреннего редактора. Что это за зверь, как его в себе завести и воспитать рассказывает Ольга Власова, заместитель шеф-редактора Russia Beyond.

Чек-лист для проверки эффективности редакции

Любая редакция рано или поздно задумывается над тем, насколько она эффективна. Оптимизировать работу и исправить ошибки поможет чек-лист от нашего редактора.

6 онлайн-инструментов редактора

Алгоритмы для проверки текстов заметно облегчают жизнь современным журналистам и выполняют всю грязную работу. Наш digital-редактор подобрал 6 онлайн-сервисов, которые помогут сделать текст красивым и грамотным.



Редактор и дизайнер: руководство пользователя

Редактор и дизайнер должны не просто работать вместе, но понимать и слышать друг-друга. Медиаконсультант Дмитрий Сурнин подробно рассказывает, как добиться синергии и единения дизайнерской и редакторской душ.

Насколько вы крутой редактор? [Тест]

Главное качество редактора — внимание к ошибкам. Тест на «Текстерре» проверит, насколько вы педантичны при вычитке своих и чужих текстов.