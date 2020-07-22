Профессия

5 статей для редактора

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Пролили свет на работу редактора и собрали для вас 5 материалов с профессиональными советами

 

Как вырастить в себе редактора в 5 шагов

Если вы хотите научиться хорошо писать, то вам не обойтись без внутреннего редактора.  Что это за зверь, как его в себе завести и воспитать рассказывает Ольга Власова, заместитель шеф-редактора Russia Beyond.

 

Чек-лист для проверки эффективности редакции

Любая редакция рано или поздно задумывается над тем, насколько она эффективна. Оптимизировать работу и исправить ошибки поможет чек-лист от нашего редактора.

 

6 онлайн-инструментов редактора

 Алгоритмы для проверки текстов заметно облегчают жизнь современным журналистам и выполняют всю грязную работу. Наш digital-редактор подобрал 6 онлайн-сервисов, которые помогут сделать текст красивым и грамотным. 
 

Редактор и дизайнер: руководство пользователя

 Редактор и дизайнер должны не просто работать вместе, но понимать и слышать друг-друга. Медиаконсультант Дмитрий Сурнин подробно рассказывает, как добиться синергии и единения дизайнерской и редакторской душ.

 

Насколько вы крутой редактор? [Тест]

 Главное качество редактора — внимание к ошибкам. Тест на «Текстерре» проверит, насколько вы педантичны при вычитке своих и чужих текстов.

 
Иллюстрация: shutterstock.com
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22 июля 2020

Июл 22, 2020

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Максим Демчук
Аудиобеседа с автором лекции «Вербализация.

Профессия

5 статей для редактора
Пролили свет на работу редактора и собрали для вас 5 материалов с профессиональными советами

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