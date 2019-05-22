Как корреспонденты становятся мультимедийными: опыт фотокора «Комсомольской правды»

«Я понял, что снимать видео — даже проще, чем фото»
Еще несколько лет назад «универсальные бойцы» среди фотокоров не встречались, не было нужды. Но требования мультимедийности сделали свое дело, и такие бойцы появились. О становлении мультимедиа-корреспондентов рассказывает Сергей Шахиджанян, известный фотожурналист с огромным опытом работы в центральной прессе, человек, который одним из первых стал снимать «фото и видео для радио».
Я работал в ИД «Комсомольская правда». Главный редактор, сам в прошлом прекрасный журналист, Владимир Николаевич Сунгоркин всячески «болеет» за газету и постоянно стремится ее улучшать. Он давно понял, что нужно активно развивать интернет-сайт, а также добавлять что-то новое, и запустил параллельно газете радиостанцию «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда» (оно транслировалось по спутниковому каналу «Триколор»). В один прекрасный день он вызвал всех фотокорреспондентов и сообщил им, что теперь они будут снимать не только фото, но еще и видео. Надо сказать, я к видео относился всегда с пренебрежением и никогда его не снимал.
Когда я начинал заниматься фотографией — в 1985 году, — видео еще как такового не было, а все, что связано с киносъемкой, было очень сложно. Тяжелые камеры, затратный процесс на проявку и обработку пленок. И, что немаловажно, оператор сильно зависел от режиссера, а оба они — от работы всей киносъемочной группы. Выезд на съемку — целое дело, едет караван автомашин с людьми и оборудованием. В фотографии было все куда демократичнее — фотограф работал один, и у него была не такая уж громоздкая сумка со сменными объективами да пленками.
Но за годы все очень сильно изменилось. Фотокорреспондент умел делать фотографии, и у него они всегда получались. Профессиональная фототехника была почти недоступна, и фотокорреспонденты, владеющие ею, были нарасхват — профессия была редкая. Их вечно не хватало, а пишущие снабжали фотокорреспондентов всей информацией: что, когда и где им нужно было снимать. Однако с изменением техники, особенно после цифровой революции, надобность в таких людях резко сократилась. Благодаря цифровым технологиям «хорошая фотография» стала получаться у всех, а фото-техника стала доступной. Изменилась и профессия фотокора — человек, который имел фотокамеры и просто сидел и ждал, когда ему дадут задание на съемку, стал в большинстве случаев не нужен. Многие пишущие научились неплохо снимать — как телефонами, так и фотокамерами. И тут Сунгоркин запустил радио и телевидение.
Мой скептицизм улетучился, когда я стал осваивать азы видеосъемки. Попутно выяснилось, что работать для радио «Комсомольская правда» очень интересно. Тогда фотослужбой «Комсомольской правды» руководил Алексей Белянчев — известный фотограф и фотоменеджер. Для видео нужна была новая фототехника, которая умела снимать и фото, и видео. И тут нам сильно повезло. Фирма «Никон» выпустила новейшие на тот момент камеры «Никон Д3с», которые были и фото-, и видеокамерой одновременно. Алексей Белянчев умудрился договориться с фирмой «Никон», которая поставила нам комплекты камер и объективов. Пройдя небольшой обучающий курс, я понял, что снимать видео даже легче, чем фото. Когда в 2010 году я снимал волнения на Манежной площади, то я снял их и на фото, и на видео. Фотокамера не привлекала внимания митингующих. Я быстро снял видео и передал его на сайт «Комсомолки». Сюжет моментально разошелся по стране, а чуть позже, в вечерних новостях, у меня был видеодебют — все телеканалы показывали именно видео «КП», снятое мной.
Параллельно я снимал еще и фото. После этого случая я окончательно поверил в видео и стал его всегда снимать. Да, мне приходилось все время таскать с собой штатив, микрофон, батареи и вторую камеру, но это оказалось очень интересно! Каждый свой фоторепортаж я сопровождал коротким видеороликом. Даже брал интервью у ньюсмейкеров, и они очень удивлялись, когда я выставлял камеру, а потом подходил к ним с микрофоном.
Да, это требовало значительно больших усилий — на каждом мероприятии, чтобы снять одноминутный ролик, который состоял из краткого комментария ньюсмейкера (секунд 10), мне требовалось еще снять как минимум десять планов — каждый по четыре секунды.
С радио было работать одно удовольствие — благодаря четкой работе техников, которую сумел организовать Владимир Сунгоркин. С каждого события, на которое меня посылали, я, приехав на место, посылал фото с телефона на сайт, потом несколько раз говорил на радио, снимал фото и видео, работал двумя камерами — одна на фото, вторая на видео. Но я работал в союзе с замечательными монтажерами «Комсомольской правды» — им нравилось, что я снимаю всегда короткие планы, не увлекаюсь длинными комментариями. И часто именно монтаж спасал ситуацию. Помню, я снимал несколько выставок — так видео было интереснее их самих!
Я даже стал единственным фотокорреспондентом, который стал приносить рекламу, — я делал познавательные ролики про то, какой фотоаппарат лучше.
Я уже брал несколько уроков монтажа, но тут пришло известие, что кабельные каналы не имеют права брать рекламу. И Владимир Сунгоркин, к моему сожалению, закрыл телеканал. Но навыки видео мне очень помогают и сейчас.