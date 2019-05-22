Как корреспонденты становятся мультимедийными: опыт фотокора «Комсомольской правды»

Параллельно я снимал еще и фото. После этого случая я окончательно поверил в видео и стал его всегда снимать. Да, мне приходилось все время таскать с собой штатив, микрофон, батареи и вторую камеру, но это оказалось очень интересно! Каждый свой фоторепортаж я сопровождал коротким видеороликом. Даже брал интервью у ньюсмейкеров, и они очень удивлялись, когда я выставлял камеру, а потом подходил к ним с микрофоном.

Да, это требовало значительно больших усилий — на каждом мероприятии, чтобы снять одноминутный ролик, который состоял из краткого комментария ньюсмейкера (секунд 10), мне требовалось еще снять как минимум десять планов — каждый по четыре секунды.

С радио было работать одно удовольствие — благодаря четкой работе техников, которую сумел организовать Владимир Сунгоркин. С каждого события, на которое меня посылали, я, приехав на место, посылал фото с телефона на сайт, потом несколько раз говорил на радио, снимал фото и видео, работал двумя камерами — одна на фото, вторая на видео. Но я работал в союзе с замечательными монтажерами «Комсомольской правды» — им нравилось, что я снимаю всегда короткие планы, не увлекаюсь длинными комментариями. И часто именно монтаж спасал ситуацию. Помню, я снимал несколько выставок — так видео было интереснее их самих!

Я даже стал единственным фотокорреспондентом, который стал приносить рекламу, — я делал познавательные ролики про то, какой фотоаппарат лучше.

Я уже брал несколько уроков монтажа, но тут пришло известие, что кабельные каналы не имеют права брать рекламу. И Владимир Сунгоркин, к моему сожалению, закрыл телеканал. Но навыки видео мне очень помогают и сейчас.