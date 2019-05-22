Профессия

Как корреспонденты становятся мультимедийными: опыт фотокора «Комсомольской правды»

Теги: 
фотошкола
радио

«Я понял, что снимать видео — даже проще, чем фото» 

Еще несколько лет назад «универсальные бойцы» среди фотокоров не встречались, не было нужды. Но требования мультимедийности сделали свое дело, и такие бойцы появились. О становлении мультимедиа-корреспондентов рассказывает Сергей Шахиджанян, известный фотожурналист с огромным опытом работы в центральной прессе, человек, который одним из первых стал снимать «фото и видео для радио». 

 

Я работал в ИД «Комсомольская правда». Главный редактор, сам в прошлом прекрасный журналист, Владимир Николаевич Сунгоркин всячески «болеет» за газету и постоянно стремится ее улучшать. Он давно понял, что нужно активно развивать интернет-сайт, а также добавлять что-то новое, и запустил параллельно газете радиостанцию «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда» (оно транслировалось по спутниковому каналу «Триколор»). В один прекрасный день он вызвал всех фотокорреспондентов и сообщил им, что теперь они будут снимать не только фото, но еще и видео. Надо сказать, я к видео относился всегда с пренебрежением и никогда его не снимал.

Когда я начинал заниматься фотографией — в 1985 году, — видео еще как такового не было, а все, что связано с киносъемкой, было очень сложно. Тяжелые камеры, затратный процесс на проявку и обработку пленок. И, что немаловажно, оператор сильно зависел от режиссера, а оба они — от работы всей киносъемочной группы. Выезд на съемку — целое дело, едет караван автомашин с людьми и оборудованием. В фотографии было все куда демократичнее — фотограф работал один, и у него была не такая уж громоздкая сумка со сменными объективами да пленками.

Но за годы все очень сильно изменилось. Фотокорреспондент умел делать фотографии, и у него они всегда получались. Профессиональная фототехника была почти недоступна, и фотокорреспонденты, владеющие ею, были нарасхват — профессия была редкая. Их вечно не хватало, а пишущие снабжали фотокорреспондентов всей информацией: что, когда и где им нужно было снимать. Однако с изменением техники, особенно после цифровой революции, надобность в таких людях резко сократилась. Благодаря цифровым технологиям «хорошая фотография» стала получаться у всех, а фото-техника стала доступной. Изменилась и профессия фотокора — человек, который имел фотокамеры и просто сидел и ждал, когда ему дадут задание на съемку, стал в большинстве случаев не нужен. Многие пишущие научились неплохо снимать — как телефонами, так и фотокамерами. И тут Сунгоркин запустил радио и телевидение. 

МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ТАСКАТЬ С СОБОЙ ШТАТИВ, МИКРОФОН, БАТАРЕИ И ВТОРУЮ КАМЕРУ, НО ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! КАЖДЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Я СОПРОВОЖДАЛ ВИДЕОРОЛИКОМ

Мой скептицизм улетучился, когда я стал осваивать азы видеосъемки. Попутно выяснилось, что работать для радио «Комсомольская правда» очень интересно. Тогда фотослужбой «Комсомольской правды» руководил Алексей Белянчев — известный фотограф и фотоменеджер. Для видео нужна была новая фототехника, которая умела снимать и фото, и видео. И тут нам сильно повезло. Фирма «Никон» выпустила новейшие на тот момент камеры «Никон Д3с», которые были и фото-, и видеокамерой одновременно. Алексей Белянчев умудрился договориться с фирмой «Никон», которая поставила нам комплекты камер и объективов. Пройдя небольшой обучающий курс, я понял, что снимать видео даже легче, чем фото. Когда в 2010 году я снимал волнения на Манежной площади, то я снял их и на фото, и на видео. Фотокамера не привлекала внимания митингующих. Я быстро снял видео и передал его на сайт «Комсомолки». Сюжет моментально разошелся по стране, а чуть позже, в вечерних новостях, у меня был видеодебют — все телеканалы показывали именно видео «КП», снятое мной. 

Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
Митинг на Манежной площади, 11 декабря 2010 года

Параллельно я снимал еще и фото. После этого случая я окончательно поверил в видео и стал его всегда снимать. Да, мне приходилось все время таскать с собой штатив, микрофон, батареи и вторую камеру, но это оказалось очень интересно! Каждый свой фоторепортаж я сопровождал коротким видеороликом. Даже брал интервью у ньюсмейкеров, и они очень удивлялись, когда я выставлял камеру, а потом подходил к ним с микрофоном.

Да, это требовало значительно больших усилий — на каждом мероприятии, чтобы снять одноминутный ролик, который состоял из краткого комментария ньюсмейкера (секунд 10), мне требовалось еще снять как минимум десять планов — каждый по четыре секунды.

С радио было работать одно удовольствие — благодаря четкой работе техников, которую сумел организовать Владимир Сунгоркин. С каждого события, на которое меня посылали, я, приехав на место, посылал фото с телефона на сайт, потом несколько раз говорил на радио, снимал фото и видео, работал двумя камерами — одна на фото, вторая на видео. Но я работал в союзе с замечательными монтажерами «Комсомольской правды» — им нравилось, что я снимаю всегда короткие планы, не увлекаюсь длинными комментариями. И часто именно монтаж спасал ситуацию. Помню, я снимал несколько выставок — так видео было интереснее их самих!

Я даже стал единственным фотокорреспондентом, который стал приносить рекламу, — я делал познавательные ролики про то, какой фотоаппарат лучше.

Я уже брал несколько уроков монтажа, но тут пришло известие, что кабельные каналы не имеют права брать рекламу. И Владимир Сунгоркин, к моему сожалению, закрыл телеканал. Но навыки видео мне очень помогают и сейчас. 

Фото: Сергей Шахиджанян
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22 мая 2019

мая 22, 2019

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