5 материалов для поступающих на журфак

Преподаватели, медиаэксперты и студенты рассказывают, как выбрать вуз, избежать ошибок на вступительных испытаниях и попасть на журфак.

Прогулка по журфакам: где и как учат журналистов

Если направление уже выбрано, но непонятно, в какой именно вуз идти учиться на журналиста, можно посмотреть наше исследование. Какие уникальные дисциплины есть в пяти лучших программах бакалавриата России? Где программы делятся на профили, а где выбор профиля нужно сделать еще при поступлении? Ответы — в материале Маргариты Воротниковой.

Миссия почти выполнима

Прежде чем готовиться к творческим испытаниям и заучивать факты и определения, нужно разобраться с представлениями о будущих обучении и работе. Преподаватель Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Егор Королёв рассказывает, каким видит идеального абитуриента.

Поступаем на журналистику или медиакоммуникации

Очень часто выпускники на собеседовании теряются, дают расплывчатые формулировки. В тексте «Силамедиа» Оксана Силантьева объясняет на примерах, как сделать конкретные ответы и какие вопросы о выборе профессии сначала нужно задать самому себе.

Как я принимала экзамены в Вышке

Чего не стоит говорить членам комиссии, чтобы не получить низкие баллы на собеседовании? В материале Маргарита Журавлёва вспоминает 15 диалогов с абитуриентами журфака ВШЭ.

Как поступить на журфак: 5 советов от первокурсницы

Первокурсница журфака рассказывает, какие книги можно успеть прочитать до вступительных, почему не стоит говорить комиссии о Познере и на какие новостные каналы подписаться.