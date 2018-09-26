Роскомнадзор переадресовал в суд жалобу Forbes о снятии из номера статьи о братьях Магомедовых

Рассмотрение вопроса о невыпуске в августовском печатном номере Forbes статьи о бизнесе братьев Магомедовых, на который в июле пожаловалась редакция журнала, лежит в компетенции суда и не относится к ведению Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе регулятора, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения жалобы журналистов издания.

Редакция Forbes направила жалобу в прокуратуру Москвы в конце июля. В дальнейшем она была перенаправлена в Роскомнадзор. Предметом обращения стало то, что подготовленная журналистами к печати статья «Дела семейные» о бизнесе братьев Магомедовых неожиданно для редакции не была опубликована в печатном номере журнала. Представитель ACMG, в которую тогда входил журнал, объяснял невыпуск статьи юридическими рисками, о которых руководство редакции было своевременно уведомлено. В то же время группа «Сумма» бизнесменов Магомедовых обнародовала заявление, что не имеет претензий к редакции журнала.

После жалобы журналистов в прокуратуру владелец Forbes сменил руководителя редакции. Но затем журналисты направили в прокуратуру еще одну жалобу — о задержках в выплате зарплаты. Конфликт собственника и редакции журнала завершился в конце августа, когда актив был продан бизнесмену Магомеду Мусаеву. После этого перед журналистами были погашены долги по зарплате, а также анонсировано создание совета независимых директоров при редакции, в который должны войти бывшие главные редакторы Forbes.