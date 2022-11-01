Forbes намерен взыскать долги с рекламодателей

Российский Forbes, приостановивший выход печатной версии из-за резкого падения рекламных доходов, начинает судиться с рекламодателями. Издание подало иск к холдингу Roust (производит алкогольные напитки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) из-за долга, образовавшегося еще в 2021 году.

Издатели в целом редко судятся с рекламодателями, говорят участники рынка, обычно удается договориться. Но в условиях кризиса издатели не могут предоставлять отсрочки по оплате клиентам независимо от размера задолженности.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман пояснил, что бренд «Русский стандарт» имеет задолженности за рекламу за октябрь 2021 года в сумме 831 тыс. руб. Однако в Forbes не уточнили, в чем именно заключался проект с Roust, так как реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете в России запрещена.

Напомним, Forbes Russia с июня 2022 года приостановил выпуск бумажной версии журнала, которая ранее выходила каждый месяц средним тиражом 90 тыс. экземпляров. Озман тогда пояснял, что выпуск печатной версии стал убыточным после отказа автопроизводителей и люксовых брендов от рекламы на страницах журнала. При этом стоимость производства издания значительно выросла. Сайт и редакция Forbes Russia продолжают работу.