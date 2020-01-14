Forbes перезапускает печатную версию приложения Forbes Woman

Выходивший последние два года только в электронном виде журнал Forbes Woman возобновляет выход в печатной версии, первый после перерыва печатный номер журнала выйдет в марте. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Forbes.

«В 2020 году Forbes перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес – первый мартовский номер будет приурочен к 10-летию Forbes Woman в России», — отмечается в сообщении.

Forbes Woman выходит с 2009 года. Последний два года журнал существовал в онлайн-версии, а также продолжал проводить живые встречи Forbes Woman Club, добавили в пресс-службе издательского дома.

До отказа от печатной версии журнал выходил ежеквартально в качестве приложения к основному изданию Forbes. О периодичности Forbes Woman после возобновления печатной версии не сообщается.

«Очевидно, что “женский вопрос” сегодня – один из самых актуальных в мире. Сегодня тему гендерного равенства поднимают в каждой серьезной мировой компании. За последние годы произошли кардинальные перемены, позволившие женщинам строить карьеру наравне с мужчинами. Поэтому решение о возобновлении выпуска Forbes Woman продиктовано самим временем», — отметила главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юлия Варшавская.

Об отказе от печатной версии журнала его издатель, на тот момент группа ACMG Александра Федотова, сообщал в декабре 2017 года.

«Для Forbes это логичное решение, так как мы не видим возможности проводить границу между бизнесменами мужчинами и бизнесменами женщинами», — сообщали тогда в пресс-службе ACMG.