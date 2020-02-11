Forbes подал в суд на Агентство политических новостей для защиты деловой репутации

Компания «АС рус медиа», издающая российскую версию журнала Forbes, подала иск в Арбитражный суд Москвы к редакции Агентства политических новостей (АПН). Заявители утверждают, что размещенные на сайте АПН сведения об «АС рус медиа» не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации компании, сообщает «Коммерсант».

В иске указаны ссылки на четыре статьи, вышедшие в октябре и начале ноября 2019 г.: ««Спасатель» Forbes Магомед Мусаев утонул в долгах», «Гендиректор Муртазаев погрузил Forbes во тьму», «Что ищут силовики в редакции Forbes», «Forbes породил «Майдан» против самого себя». В материалах АПН со ссылкой на различные Telegram-каналы сообщало об обысках в редакции Forbes, задолженности по оплате электроэнергии, «миллиардном долге» владельца журнала Магомеда Мусаева. «АС рус медиа» требует признать опубликованные сведения недействительными и порочащими деловую репутацию компании и удалить указанные статьи с сайта, сказано в иске.

В АПН заявили, что содержание указанных статей «взято из открытых источников», «ссылки на подтверждающие материалы указаны внутри текстов». «Редакция АПН выражает несогласие с выдвинутыми в ее адрес обвинениями и готова защищать свою позицию в суде», — добавили в агентстве.

Журналисты Forbes столкнулись с информационной атакой после выпущенной 11 октября 2019 г. статьи о том, что общий долг компаний, связанных с семьей предпринимателя Михаила Гуцериева, достиг почти одного трлн рублей. После этого негативные публикации о журнале и его журналистах стали появляться в Telegram-каналах и других медиа.

Forbes Russia с августа 2018 года владеет зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев, он выкупил издание у Александра Федотова, которого в мае 2019 года суд признал банкротом.