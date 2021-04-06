Forbes продаст обложку в формате NFT

7 апреля стартует благотворительный аукцион, на котором Forbes продаст обложку журнала в формате NFT.

Forbes пожертвует все вырученные средства комитету по защите журналистов (CPJ) и Международному женскому фонду средств массовой информации (IWMF).

Рэндалл Лейн, главный контент-директор Forbes:

Превращая нашу обложку в NFT, мы демонстрируем, что журналистика так же неизменна, как и единственное в своем роде художественное произведение, и поддерживаем две ключевые организации — CPJ и IWMF — которые стремятся помочь продвигать и защищать журналистов.

Обложка NFT будет выставлена на аукцион на платформе Nifty Gateway.

Журнал Time уже продавал свои обложки и выручил с продажи $435 000.