Forbes Russia с июня приостановит выпуск бумажной версии

Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала, заявил «Ъ» директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман. Ранее бумажная версия журнала выходила каждый месяц, средний тираж, согласно информации на сайте, составлял 90 тыс. экземпляров.

Автопроизводители и люксовые бренды, которые ранее размещали рекламу в печати, приостановили свои рекламные инвестиции, а стоимость производства значительно выросла, в результате выпуск печатной версии на этом фоне стал, по сути, убыточным, говорит Дмитрий Озман.

При этом лицензия на бренд Forbes не отозвана, как это произошло ранее у некоторых других глянцевых изданий, Forbes Russia продолжает работать под этим брендом, добавил Дмитрий Озман. Он подчеркнул, что сайт и редакция, подразделение видео Forbes Russia продолжат деятельность в прежнем режиме. «Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — добавил он, отметив, что точные сроки не определены.