Forbes снова будет выпускать печатную версию издания для женщин

В 2020 году Forbes снова начнет выпускать печатную версию приложения про женский бизнес, которая называется Forbes Woman. Первый выпуск появится в продаже в марте текущего года.

В юбилейном номере будет опубликован рейтинг — «20 лучших российских компаний для женской карьеры». Для его подсчета использованы такие критерии, как равенство в выплатах сотрудникам, представленность женщин в управлении компании, наличие программ и социальной поддержки женщин. Подобного исследования гендерного равенства никогда раньше в России не проводилось, говорится в релизе издании.

Также издание расскажет, какие изменения в вопросе гендерного равенства произошли в стране за последние 10 лет, какие области наиболее комфортны для женщин. Ключевые героини издания расскажут о том, что, по их мнению, должно измениться в российском бизнесе, для того чтобы дать равные права и мужчинам, и женщинам.

Forbes Woman выходит в России с 2009 года, но последние два года он выходил в онлайн-версии. Осенью 2019 года издание отметило 10-летний юбилей.