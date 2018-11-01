Журнал Forbes Russia объявил состав совета директоров на ближайший год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы журнала.

Председателем совета директоров назначен сооснователь и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин, также он вошел в состав совета директоров в качестве независимого директора.

Всего в совете пять независимых директоров: бывший главный редактор Forbes и основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший главный редактор Forbes Эльмар Муртазаев, генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша и бывший президент МТС Василий Сидоров.

В сообщении пресс-службы отмечается, что интересы редакции в совете представляют редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская. Интересы акционера в совете представляют председатель правления Forbes Russia Арманжан Байтасов, председатель Комитета по стратегии, управляющий партнер УК «Спутник» Булат Столяров и Магомед Мусаев.

В пресс-службе издания сообщили, что основой задачей совета директоров «будет выработка и принятие новой стратегии Forbes Russia и содействие ее реализации». В течение года запланировано четыре заседания совета, первое из которых состоится в декабре 2018 года.

Дмитрий Гришин:

Для меня важно, чтобы совет, в который вошли такие сильные и разноплановые специалисты, был открыт для менеджмента, действовал как дополнительный профессиональный ресурс, помогающий бизнесу.

Предприниматель Магомед Мусаев в сентябре 2018 года объявил о приобретении российского издания Forbes у Александра Федотова и пообещал сформировать Совет директоров издания и пригласить ряд независимых директоров.