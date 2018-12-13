Forbes Russia станет коммуникационной платформой для предпринимателей

Forbes Russia объявил о новой стратегии развития, которая предполагает мультимедийную трансформацию в коммуникационную платформу для предпринимателей, усиление digital-digital и event сегментов в доходах и при этом сохранение печатной версии издания.

По итогам заседания совета директоров была принята новая стратегия. Параллельно с этим решением совет директоров назначил бывшего главного редактора журнала Эльмара Муртазаева генеральным директором Forbes Russia.

Отдельным направлением развития бизнеса станет преобразованный Forbes Club «как многоуровневая система регулярных встреч предпринимательских сообществ». Как отметил председатель Совета директоров Forbes Russia Дмитрий Гришин, для бизнеса платформа постарается стать одновременно и диверсифицированным медиа, и определенной социальной сетью.

Дмитрий Гришин, Председатель Совета директоров Forbes Russia:

Для предпринимательского мира Forbes Russia постарается стать одновременно и диверсифицированным медиа, и определенной социальной сетью. Мой опыт подсказывает, что это может быть экономически интересная ниша.

В ноябре 2018 года новый владелец Forbes Russia Магомед Мусаев объявил о формировании Совета директоров издания. Совет возглавил независимый директор — сооснователь Mail.ru Group и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. В Совет также входят Елизавета Осетинская, Дмитрий Навоша, Эльмар Муртазаев, Василий Сидоров, Николай Мазурин, Николай Усков, Елена Березанская, Магомед Мусаев и Арманжан Байтасов. Комитет по стратегии Forbes Russia возглавляет Булат Столяров.