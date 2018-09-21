Усков вернулся к руководству Forbes

Николай Усков вернулся на пост главного редактора российской версии Forbes и отказался от иска о восстановлении на работе к бывшему издателю журнала. Об этом в четверг на заседании Пресненского суда Москвы заявил представитель Ускова.

Пресненский суд в итоге принял отказ Ускова от иска и прекратил производство по делу.

Ранее американские владельцы бренда Forbes одобрили переход лицензии российской версии журнала к бизнесмену Магомеду Мусаеву. Он выкупил у владельца группы ACMG Александра Федотова 100 % долей компании «Aс Рус Медиа». В составе сделки правообладатель бренда — компания Forbes Media LLC — продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России.

Публичный конфликт в редакции журнала начался после регистрации Роскомнадзором жалобы журналистов редакции Forbes Россия по факту исчезновения из августовского печатного номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Коллектив обвинял Федотова в давлении. Так, в короткие сроки бизнесмен сменил двух главных редакторов, в результате чего возникли взаимные судебные иски.