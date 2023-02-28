Forbes возвращается к печатной версии

Журнал Forbes Russia возобновляет регулярный выпуск печатной версии журнала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор по развитию издания Дмитрий Озман.

Однако он не уточнил, с какого именно дня или месяца это произойдет. «Это большая победа и радость как для команды, так и, надеюсь, для наших читателей. А то сложно представить с каким чтивом нашей аудитории приходилось проводить утренние кофе и диджитал-детокс вечера в кресле», — также заявил Озман.

Forbes Russia приостановил выпуск печатной версии с июня 2022 г. Решение было связано с уходом большинства рекламодателей и удорожанием производства. Озман также отмечал в мае 2022 г., что это позволит оперативно реагировать на «экономические вызовы текущего времени.