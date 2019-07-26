Forbes впервые подсчитал доходы российских блогеров

В «Топ-40 до 40» по версии Forbes впервые вошли российские блогеры, сообщается в рейтинге, опубликованном изданием. Это люди, которые зарабатывают на рекламных интеграциях и партнерских проектах.

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, решив в этом году использовать новую методологию. Также был ограничен возраст участников — в списке нет людей старше 40 лет.

Ограничения по возрасту, по мнению издания, необходимы, поскольку молодое поколение хочет получать новости о тех, кто интересен ему в данный момент. В их число не входят звезды 90-х и 2000-х.

Для составления рейтинга учитывались упоминания в СМИ, а также в социальных сетях и количество подписчиков в Instagram и YouTube.

На 12 месте Ксения Собчак, которая за год заработала $1 млн. Инстаблогер Настя Ивлеева на 14-м месте, ее доход — $0,9 млн. Журналист Юрий Дудь на 18 месте и у него $1,4 млн. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов), амбассадор Сбербанка, за год заработал $2,7 млн и занял 21 место.

Блогер Kate Clapp (Екатерина Трофимова) получила за рекламу косметики $0,5 млн и заняла 27 место. Блогер Саша Спилберг заработала $0,7 млн и заняла в рейтинге 30 место.

Руководитель группы Little Big Илья Прусикин занял 35 место и его заработок составил $1 млн. Макс +100500 (Макисм Голополосов) заработал $0,7 млн (36 место в рейтинге). КВНЩица Ида Галич заняла 39 место и заработала $0,8 млн.

Напомним, ранее Forbes опубликовал топ-30 наиболее перспективных россиян до 30 лет.