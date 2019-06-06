Forbes взыскивает с Александра Федотова 50 млн рублей рекламных доходов

АО «Ас рус медиа», управляющая российским Forbes подала в суд два иска на бывшего владельца издания Александра Федотова. Суммы исков — более 41,6 млн и 8,3 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Речь идет о средствах, которые поступали от продажи рекламы. А именно через компании «А-медиа» и «А-медиа дистрибьютор», аффилированые с Александром Федотовым, размещалась реклама в Forbes и других журналах холдинга ACMG (L'Officiel, SNC, Numero и др.). По словам директора по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрия Озмана, комиссия оставалась у этих компаний, а полученные от размещения рекламы деньги должны были быть переведены на счета «Ас рус медиа», но так и не поступили. Компания не могла раньше подать иски из-за аудита и сверки взаимных расчетов между «Ас рус медиа» и этими двумя компаниями, объяснил он.

Напомним, Федотов стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 года. Через год в издательском доме начались финансовые трудности. В августе прошлого года «Ас рус медиа» задолжала почти 100 млн рублей налогов, в отношении компании было возбуждено три исполнительных производства, а кроме того, компания начала задерживать заработные платы сотрудникам. Тогда же Федотов продал журнал бизнесмену Магомеду Мусаеву.

В конце мая Арбитражный суд Москвы признал Александра Федотова банкротом. Причиной послужила невозможность погасить долг в размере 381 млн рублей перед компанией Silosso Co. Ltd.

Кроме того, с Федотовым судились два кредитора — Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. Первый требовал с Федотова и ранее связанных с ним компаний 170 млн рублей, второй — только с Федотова 150 млн рублей. В рамках судебного разбирательства по иску Поправки, гендиректора одной из компаний миллиардера Игоря Рыбакова, суд вынес определение об аресте имущества Федотова на 170 млн рублей в качестве обеспечительной меры.