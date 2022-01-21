Есть ли разница между трендами в медиа и гороскопами? Собрали прогнозы на 2022 год

Мы прочитали за вас аналитику и прогнозы, чтобы поделиться действительно любопытным
В прошлом номере мы опубликовали тренды на 2022 год в формате страхов и надежд. Мы заметили, что не только ЖУРНАЛИСТ выбрал необычную форму предсказаний в этом году. И, кажется, у этого есть причина: журналисты и издатели устали от привычных прогнозов, которые не сбываются, — мир стал слишком непредсказуем. Паша Федоров («Палиндром») и вовсе опубликовал в своем Telegram-канале подборку из 2021 года… и этого никто не заметил. Мы прочитали за вас аналитику и прогнозы, чтобы поделиться действительно любопытным.
Журналисты возвращаются в редакции, аудитория заметает следы, медиаменеджеры идут на массаж
Начнем с классических зарубежных отчетов, которые в российском контексте обычно читаются как экзотика. Самый уважаемый и авторитетный источник для медиа — это Reuters Institute for the Study of Journalism, который все время предлагает меняться — трансформировать бизнес-модели, продукты и отношения с читателями. Пожалуй, самый важный прогноз в этом отчете — медиа будут возвращать журналистские таланты, которые ушли в одиночное плавание на цифровые платформы. Reuters Institute связывает это с тем, что часть журналистов покинула редакции, чтобы стать блогерами, но далеко не все преуспели, а потому настало время вернуться в редакции. Можно трактовать этот тренд и в другом ключе: стать популярным автором в социальной сети стало намного проще, чем в редакции. Многие российские редакторы и медиаэксперты сделали личные бренды в Telegram-каналах или на Facebook, за счет чего стали более привлекательными на рынке труда. Так что, возможно, стоит вести речь не о возвращении в родную гавань, а о том, что с помощью собственных медиа журналистам удалось повысить свою стоимость на рынке.
РБК пересказал тренды от компании Dentsu, которые говорят о конце эпохи анонимности. Отчет повествует о брендах и их взаимоотношениях с потребителями, которые все чаще отказываются от приватности взамен на бонусы и привилегии. В то же время в отчете говорится о скором отказе от cookies и замене этих данных на что-то иное. Предполагается, что из-за беспокойства пользователей о своих персональных данных в ближайшее время пострадает таргетинг рекламных сообщений.
Отчет NiemanLab был кратко упомянут, но не переведен целиком. 24 респондента ответили на вопросы редакции и высказали в чем-то провокационные тезисы. Например:
— старая журналистика исчезнет, и ее заменит более новая, молодая и разнообразная,
— будет совершено больше атак на публичные организации — библиотеки, университеты и редакции.
Стоит обратить внимание и на позитивные ожидания глобальных экспертов:
— способность организовываться вокруг общей цели или набора принципов, а также привлекать средства от участников в обмен на финансовую заинтересованность в их успехе может быть чрезвычайно действенной (о децентрализованных автономных организациях);
— мы снизим риски наших часто непростых отношений с Facebook, Google и Apple, усилив диверсификацию источников нашей аудитории и развивая прямые отношения с читателями. Мы будем искать новые способы роста, привлечения и удержания читателей и зрителей — и, надеюсь, нам также понравится личное взаимодействие с аудиторией;
— вступая в этот третий год COVID-19, не забудем заботиться друг о друге. И о себе. Я рекомендую глубокий массаж тканей, хотя это и болезненно. И, пожалуйста, не забудьте дать себе щедрые чаевые.
В блоге VC также собрали выжимку из ключевых зарубежных отчетов компаний Deloitte, Oracle, Falcon и других. Из многочисленных трендов важным кажется запрос людей на быструю (мгновенную!) поддержку — как от брендов, так и от медиа. Мы увидим еще больше недовольства в соцсетях, еще больше общения с чатботами и телефонных успокоительных переговоров.
Молодежь бережет душевное здоровье, старики впадают в детство
Собственные тренды публиковали социальные сети. Так, Instagram впервые выступил в этом жанре с предсказаниями по поводу своей аудитории: зумеры предпочитают покупать непосредственно в социальной сети, устремились к минимализму и секонд-хендам, а также заменяют классическое образование альтернативным повышением квалификации. Что важно для производителей контента: молодежь все больше интересуется темой ментального здоровья.
Свои тренды визуальная социальная сеть Pinterest поделила на 4 поколенческие группы аудитории. Зумеры будут искать и специально планировать место и время для того, чтобы испытывать чувства и расслабляться. Миллениалы будут продолжать монетизировать свои хобби. Иксы хотят бездельничать и будут отправляться в путешествия по стандарту «все включено» (если будет куда уехать, конечно). Вместе с бумерами они начнут впадать в детство: мастерить домашние качели, полезные поделки и воплощать сказочные идеи для спальни.
Компания Meta в своих прогнозах обозначила четкие ориентиры по развитию метавселенной: оставаться лучшим местом для рекламы, содействия продажам на платформе и улучшения качества обслуживания клиентов. Исходя из этого газета Washington Post предположила, что другие техно- и медиагиганты будут подстраиваться под эти планы развития: Google, Microsoft и Apple могут представить свои собственные гарнитуры и операционные системы для метавселенной, как и их аналоги для ПК и смартфонов.
Все хотят в метавселенную, но ни у кого нет билета
Российские отчеты и прогнозы выглядят оптимистично и даже не упоминают слов «пандемия» или «выживание». В подборке Adindex цитируется старый отчет Cisco с прогнозами до 2023 года, где многое сбылось (что само по себе удивительно). Все еще актуален тренд ориентации на нишевых, а не топовых блогеров, в продвижении. Глубокой аналитики трендов в метавселенных, которые обозначены в начале прогноза, не обнаружено. Упоминаются только 3D-моделирование и виртуальные примерки при покупке товаров.
О PR-трендах рассказывают на Sostav, где говорится о смерти Facebook, а также корпоративных и бренд-медиа (которые на самом деле собираются только расти, по мнению других аналитиков). Заканчивается подборка пессимистичным тезисом о надвигающейся борьбе за кадры, а вот это действительно важный звонок. Курсов по подготовке джуниоров очень много, а вот найти высококвалифицированного топ-специалиста очень сложно. Кажется, что это актуально и для других смежных профессий — от журналиста до программиста.
Pressfeed собрал тренды через опрос экспертов рынка digital, которые сделали ставку на объединение технологий быстрой связи и доставки контента, а также программирование без кода. То есть технологических решений станет больше, а воплотить их можно будет проще и быстрее. Минимализм и облака — вот что привлекает менеджеров в digital.
Из сборной солянки трендов в SMM на Unisender с обязательным упоминанием NFT, TikTok и… нам понравились предсказания Родиона Скрябина о том, что люди будут искать в контенте искреннюю заботу и еще — ностальгию.
Локальная журналистика поперек горла
Наконец, пройдемся по нестандартным прогнозам. Александр Амзин в канале «Мы и Жо» опубликовал гороскоп для представителей 12 профессий в медиа. Некоторые «профессии», конечно, условные — например, фрилансер или блогер, но обсуждается ближайшее будущее всех, кто занят на рынке медиатруда. Гороскоп получился в целом пессимистичный и ироничный: журналистам не высовываться, редакторам идти в пресс-службы, копирайтерам перестать работать за копейки, блогерам перестать шутить и научиться извиняться на камеру. Оптимистичный гороскоп только для фрилансеров — спрос на них растет, можно увеличивать ставки гонораров.
Хорошую инициативу начал Александр Жиров в канале «Местами», но жаль, что респондентов оказалось немного. По хештегу #мой2022 он собрал 4 мнения региональных журналистов о своих перспективах в новом году. Таня Мелентьева из «Верблюда в огне» (Иркутск) сделала ставку на микроредакции, состоящие из 1—2 человек, и TikTok. Соня Стрекоза, автор подкаста «Поперек горла» (Омск), не ждет появления новых локальных СМИ (а вот мы очень ждем). Ее поддерживает Татьяна Сибирцева из «Тайги.инфо»: меньше СМИ и больше репрессий, но нужно делать новые форматы. Ирина Бабичева из 161.ru (Ростов) также опасается, что станет больше иноагентов среди региональных журналистов, в связи с чем материалы будут подписываться не автором, а редакцией. Автор канала не делает общих выводов, попробуем за него: региональные журналисты ожидают ужесточения условий работы, но, кажется, не бросят своих читателей ни на сайтах, ни в TikTok.
Принципиально нового в 2022 году в России никто не ожидает — это и есть следствие общей усталости, недоверия и переживания кризиса. Проблески хорошего контента, заботы и ностальгии по беззаботным временам нужны не только журналистам, но и медийщикам. Очевидно, нужно хвататься за любую возможность увидеть свет в конце тоннеля и наполовину полный стакан. Такой позитив может быть связан с новыми технологиями производства и доставки контента, создания простых и доступных интерфейсов, раскручивания нишевой и локальной повестки как в СМИ, так и в микроблогах. Традиционно больше выгоды получат те, кто хоть как-то двигается к успеху, ну или лежит в его направлении.
Зарубежные компании и медиа более оптимистичны, но и они указывают на повышенную раздражительность людей, их желание спрятаться в спокойной комнате и вспомнить приятное из своего детского прошлого. Возможно, метавселенная станет таким прибежищем для всех испуганных и уставших. Как быть медиа? Как и всегда — идти за своими подписчиками, протягивать им руку помощи, подставлять плечо поддержки и подкладывать жилетку для слез. Только кто подставит плечо самим медиа?