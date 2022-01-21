Есть ли разница между трендами в медиа и гороскопами? Собрали прогнозы на 2022 год

Отчет NiemanLab был кратко упомянут, но не переведен целиком. 24 респондента ответили на вопросы редакции и высказали в чем-то провокационные тезисы. Например:

— старая журналистика исчезнет, и ее заменит более новая, молодая и разнообразная,

— будет совершено больше атак на публичные организации — библиотеки, университеты и редакции.

Стоит обратить внимание и на позитивные ожидания глобальных экспертов:

— способность организовываться вокруг общей цели или набора принципов, а также привлекать средства от участников в обмен на финансовую заинтересованность в их успехе может быть чрезвычайно действенной (о децентрализованных автономных организациях);

— мы снизим риски наших часто непростых отношений с Facebook, Google и Apple, усилив диверсификацию источников нашей аудитории и развивая прямые отношения с читателями. Мы будем искать новые способы роста, привлечения и удержания читателей и зрителей — и, надеюсь, нам также понравится личное взаимодействие с аудиторией;

— вступая в этот третий год COVID-19, не забудем заботиться друг о друге. И о себе. Я рекомендую глубокий массаж тканей, хотя это и болезненно. И, пожалуйста, не забудьте дать себе щедрые чаевые.

В блоге VC также собрали выжимку из ключевых зарубежных отчетов компаний Deloitte, Oracle, Falcon и других. Из многочисленных трендов важным кажется запрос людей на быструю (мгновенную!) поддержку — как от брендов, так и от медиа. Мы увидим еще больше недовольства в соцсетях, еще больше общения с чатботами и телефонных успокоительных переговоров.

Молодежь бережет душевное здоровье, старики впадают в детство

Собственные тренды публиковали социальные сети. Так, Instagram впервые выступил в этом жанре с предсказаниями по поводу своей аудитории: зумеры предпочитают покупать непосредственно в социальной сети, устремились к минимализму и секонд-хендам, а также заменяют классическое образование альтернативным повышением квалификации. Что важно для производителей контента: молодежь все больше интересуется темой ментального здоровья.

Свои тренды визуальная социальная сеть Pinterest поделила на 4 поколенческие группы аудитории. Зумеры будут искать и специально планировать место и время для того, чтобы испытывать чувства и расслабляться. Миллениалы будут продолжать монетизировать свои хобби. Иксы хотят бездельничать и будут отправляться в путешествия по стандарту «все включено» (если будет куда уехать, конечно). Вместе с бумерами они начнут впадать в детство: мастерить домашние качели, полезные поделки и воплощать сказочные идеи для спальни.

Компания Meta в своих прогнозах обозначила четкие ориентиры по развитию метавселенной: оставаться лучшим местом для рекламы, содействия продажам на платформе и улучшения качества обслуживания клиентов. Исходя из этого газета Washington Post предположила, что другие техно- и медиагиганты будут подстраиваться под эти планы развития: Google, Microsoft и Apple могут представить свои собственные гарнитуры и операционные системы для метавселенной, как и их аналоги для ПК и смартфонов.

Все хотят в метавселенную, но ни у кого нет билета

Российские отчеты и прогнозы выглядят оптимистично и даже не упоминают слов «пандемия» или «выживание». В подборке Adindex цитируется старый отчет Cisco с прогнозами до 2023 года, где многое сбылось (что само по себе удивительно). Все еще актуален тренд ориентации на нишевых, а не топовых блогеров, в продвижении. Глубокой аналитики трендов в метавселенных, которые обозначены в начале прогноза, не обнаружено. Упоминаются только 3D-моделирование и виртуальные примерки при покупке товаров.