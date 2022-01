Есть ли разница между трендами в медиа и гороскопами? Собрали прогнозы на 2022 год

В прошлом номере мы опубликовали тренды на 2022 год в формате страхов и надежд. Мы заметили, что не только ЖУРНАЛИСТ выбрал необычную форму предсказаний в этом году. И, кажется, у этого есть причина: журналисты и издатели устали от привычных прогнозов, которые не сбываются, — мир стал слишком непредсказуем. Паша Федоров («Палиндром») и вовсе опубликовал в своем Telegram-канале подборку из 2021 года… и этого никто не заметил. Мы прочитали за вас аналитику и прогнозы, чтобы поделиться действительно любопытным.

Журналисты возвращаются в редакции, аудитория заметает следы, медиаменеджеры идут на массаж

Начнем с классических зарубежных отчетов, которые в российском контексте обычно читаются как экзотика. Самый уважаемый и авторитетный источник для медиа — это Reuters Institute for the Study of Journalism, который все время предлагает меняться — трансформировать бизнес-модели, продукты и отношения с читателями. Пожалуй, самый важный прогноз в этом отчете — медиа будут возвращать журналистские таланты, которые ушли в одиночное плавание на цифровые платформы. Reuters Institute связывает это с тем, что часть журналистов покинула редакции, чтобы стать блогерами, но далеко не все преуспели, а потому настало время вернуться в редакции. Можно трактовать этот тренд и в другом ключе: стать популярным автором в социальной сети стало намного проще, чем в редакции. Многие российские редакторы и медиаэксперты сделали личные бренды в Telegram-каналах или на Facebook, за счет чего стали более привлекательными на рынке труда. Так что, возможно, стоит вести речь не о возвращении в родную гавань, а о том, что с помощью собственных медиа журналистам удалось повысить свою стоимость на рынке.

РБК пересказал тренды от компании Dentsu, которые говорят о конце эпохи анонимности. Отчет повествует о брендах и их взаимоотношениях с потребителями, которые все чаще отказываются от приватности взамен на бонусы и привилегии. В то же время в отчете говорится о скором отказе от cookies и замене этих данных на что-то иное. Предполагается, что из-за беспокойства пользователей о своих персональных данных в ближайшее время пострадает таргетинг рекламных сообщений.