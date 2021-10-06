Истории

Как стать иностранным агентом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО В СУГУБО ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ РАССМЕШИТЬ ЧИТАТЕЛЯ

С недавних пор в российском пространстве на конкурсной основе стали признавать «иностранными агентами». Все работающие журналисты, издания и организации автоматически участвуют в конкурсе.

Объяснений по поводу необычности названия организаторы не дали.

Журналисту или изданию такой статус можно считать знаком отличия. Также вместе со статусом идут бонусы:

1.   Увеличение аудитории. О результатах конкурса объявляют разные СМИ, читатели сразу обращают внимание на достойного обладателя этого статуса.

2.   Признание аудиторией качества контента. В комментариях к новости о присуждении статуса иноагента можно увидеть много положительных отзывов от читателей.

3.   Помощь в контроле доходов. Организаторы конкурса будут просить лауреатов заполнять анкету о доходности раз в год. Им интересно и важно, увеличились ли доходы лауреатов после получения статуса.

Что же нужно сделать, чтобы заслужить этот статус? Следующие советы помогут журналистам достигнуть медийной вершины:

1.   Пишите эксклюзивные материалы. Некий чиновник N расхищает государственное имущество? Проведите расследование и расскажите об этом общественности.

2.   Попросите вашего друга или родственника из-за границы отправить вам пару евро, долларов или любой иной иностранной валюты. Это удвоит шанс на получение знака качества.

3.   Попробуйте поработать с иностранными СМИ. Ваше стремление к повышению квалификации в работе с иностранцами наверняка оценят по достоинству.

4.   Сотрудничайте с активистскими или правозащитными организациями. Если вы поддерживаете центры по борьбе с домашним насилием и помощи его жертвам, вы также увеличиваете свой шанс внесения в заветный список.

5.   Упоминайте как можно чаще организации, признанные иноагентами. Это покажет, что вы стремитесь занять место в их рядах.

Если журналист или издание получило этот статус, но понимает, что не дотягивают до высокой планки качества, они всегда могут обратиться к организаторам с просьбой снять с них статус. Но организаторы, как правило, не идут навстречу, так как глубоко верят в талант лауреатов.

Иллюстрация: shuttretsock.com
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от
06 октября 2021

Окт 6, 2021

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Истории

Как стать иностранным агентом
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО В СУГУБО ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ РАССМЕШИТЬ ЧИТАТЕЛ

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