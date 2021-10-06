Как стать иностранным агентом

С недавних пор в российском пространстве на конкурсной основе стали признавать «иностранными агентами». Все работающие журналисты, издания и организации автоматически участвуют в конкурсе.

Объяснений по поводу необычности названия организаторы не дали.

Журналисту или изданию такой статус можно считать знаком отличия. Также вместе со статусом идут бонусы:

1. Увеличение аудитории. О результатах конкурса объявляют разные СМИ, читатели сразу обращают внимание на достойного обладателя этого статуса.

2. Признание аудиторией качества контента. В комментариях к новости о присуждении статуса иноагента можно увидеть много положительных отзывов от читателей.

3. Помощь в контроле доходов. Организаторы конкурса будут просить лауреатов заполнять анкету о доходности раз в год. Им интересно и важно, увеличились ли доходы лауреатов после получения статуса.

Что же нужно сделать, чтобы заслужить этот статус? Следующие советы помогут журналистам достигнуть медийной вершины:

1. Пишите эксклюзивные материалы. Некий чиновник N расхищает государственное имущество? Проведите расследование и расскажите об этом общественности.

2. Попросите вашего друга или родственника из-за границы отправить вам пару евро, долларов или любой иной иностранной валюты. Это удвоит шанс на получение знака качества.

3. Попробуйте поработать с иностранными СМИ. Ваше стремление к повышению квалификации в работе с иностранцами наверняка оценят по достоинству.

4. Сотрудничайте с активистскими или правозащитными организациями. Если вы поддерживаете центры по борьбе с домашним насилием и помощи его жертвам, вы также увеличиваете свой шанс внесения в заветный список.

5. Упоминайте как можно чаще организации, признанные иноагентами. Это покажет, что вы стремитесь занять место в их рядах.

Если журналист или издание получило этот статус, но понимает, что не дотягивают до высокой планки качества, они всегда могут обратиться к организаторам с просьбой снять с них статус. Но организаторы, как правило, не идут навстречу, так как глубоко верят в талант лауреатов.