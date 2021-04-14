Как писать об иноагентах

В России за последний год усложнилось и ужесточилось законодательство об «иностранных агентах». К НКО-иноагентам добавились СМИ-иноагенты, а теперь еще и физические лица. Журналистам нужно быть внимательными: иноагентов в материалах СМИ нужно помечать. А для самих СМИ — иностранных агентов разработана целая инструкция. Как это работает, объясняют эксперты Центра защиты прав СМИ*.

Какие бывают иноагенты

В российском законодательстве есть три разновидности статуса «иностранный агент»:

1. Некоммерческие организации и незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента (реестр).

2. Иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента: организации и физические лица (реестр).

3. Физические лица — иностранные агенты (реестра пока нет).

Обратите внимание: человек может получить статус либо СМИ-иноагента, либо физлица — иностранного агента.

В первый реестр по Закону «О некоммерческих организациях» попадают НКО и объединения, получающие иностранное финансирование и занимающиеся, по мнению Минюста, политической деятельностью.

Тут нужно сразу сказать, что наше законодательство трактует политическую деятельность крайне широко. Туда входят, например, формирование общественного мнения, публичные обращения в органы власти, публичные оценки деятельности государственных органов и их представителей, работа на выборах даже в качестве наблюдателей.

К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.

Иностранными СМИ — иностранными агентами могут быть признаны по ст. 6 ФЗ «О СМИ»:

• иностранное юридическое лицо;

• иностранная структура без образования юрлица независимо от организационно-правовой формы;

• физическое лицо.

Как попадают в этот реестр? Тут есть два варианта.

Первый — если организация или человек распространяет печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц (в том числе и в интернете). К распространению относится не только публикация оригинального контента, но и, например, репосты. При этом он получает деньги или имущество из любых иностранных источников. К ним также будет относиться и получение денег или имущества от российских юрлиц, которые сами финансируются иностранными источниками.

Второй вариант — если организация или человек публично распространяет сообщения и материалы, созданные иностранным СМИ — иностранным агентом (или зарегистрированным им российским юрлицом), или участвуют в создании таких материалов. При этом они опять же получают деньги или имущество из зарубежных источников.

Важно: закон не уточняет ни цель получаемых средств, ни их размер. То есть теоретически «иностранным финансированием» могут признать и перевод от родственников, и гонорар за публикацию.

На момент подготовки этого материала в реестр «СМИ-иноагентов» попали 12 изданий и пять человек. Среди последних — журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин. И любой человек, хоть раз получавший деньги из-за границы и сделавший репост СМИ-иноагента в Facebook, сам становится потенциальным иностранным агентом.

Третий тип — физические лица — иноагенты — появился в статье 2.1 Закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (так называемый «закон Димы Яковлева»). Иностранным агентом могут признать человека (независимо от гражданства), который одновременно:

• занимается политической деятельностью и (или) ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при получении их иностранным источником могут быть использованы против безопасности России;

• получает помощь от иностранных источников (деньги, имущество или даже организационно-методическую помощь).

На момент написания этого текста в стране таких иноагентов не существовало.

ПОМЕТКИ ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ

Мы не будем говорить здесь о требованиях, предъявляемых ко всем типам иноагентов. Разберем, какие пометки должны ставить СМИ — иностранные агенты, и какие — все остальные, кто их цитирует.

1. Требования для иностранных СМИ-иноагентов

Форма пометки утверждена приказом Роскомнадзора от 23.09.2020 г. № 124. Согласно ему все материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться следующим указанием:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Если материал распространяется в печатном виде, указание должно быть размещено в начале каждого материала: под заголовком или сразу перед текстом, если заголовка нет. Размер шрифта, которым напечатано это указание, должен быть вдвое больше, чем размер шрифта материала. Цвет пометки должен быть контрастным фону.

Пометку нельзя накладывать на изображение или текст материала.

Если это аудио- или видеоматериал, то длительность пометки — не менее 15 секунд. Указание должно быть в начале материала и после каждого прерывания. Нельзя накладывать текст указания на другие звуковые фрагменты, а также увеличивать скорость его воспроизведения. По громкости указание должно быть не тише основных сообщений СМИ.

Если это видео, то пометка должна располагаться по центру кадра и занимать не меньше 20% изображения.

Кроме того, пометка должна быть и в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого являются иноагенты. В пометке должно сообщаться, что такое СМИ создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

1. Для других

Пометка нужна, если в зарегистрированном СМИ упоминается:

• НКО-иноагент,

• общественное объединение без регистрации, выполняющее функции иностранного агента,

• физическое лицо — иноагент.

Также пометка необходима, если СМИ публикует или цитирует материалы, созданные этими иностранными агентами.

Требований к формулировке пометки здесь нет.

Обратите внимание, при упоминании (без цитирования) СМИ-иноагента пометка не обязательна. Это подтвердил Роскомнадзор.

А вот если вы публикуете материалы или цитаты из СМИ-иноагентов, то их нужно сопровождать пометкой — тоже в свободной форме.

Ответственность

Для СМИ-иноагентов

За отсутствие пометки, согласно статье 19.34-1 КоАП РФ, штрафуют:

• граждан — на 10–50 тыс. рублей или административный арест до 15 суток,

• должностных лиц — на 50–200 тыс. рублей,

• юридических — на 500 тыс. – 5 млн рублей.

Предусмотрена также и блокировка ресурса СМИ-иноагента.

Для остальных СМИ

Наказание за отсутствие пометки в обычных СМИ закреплено в статье 13.15 КоАП РФ:

• для граждан — штраф от 2 тыс. до 2.5 тыс. рублей;

• для должностных лиц — штраф от 4 до 5 тыс. рублей;

• для юрлиц — штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

Статья предусматривает также возможность конфискации «предмета административного правонарушения».

*Центр защиты прав СМИ — организация, включенная Минюстом РФ в реестр НКО — иностранных агентов

Иллюстрация: vk.com/2d_bene