Закон об иноагентах: журналисты оказались по разные стороны баррикад?

Совместим ли статус иностранного агента с деятельностью журналиста? Зачем он нужен? По каким критериям его присваивают? И как он отразится на профессии? Об этом мы поговорили с журналистами, общественными и политическими деятелями.

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы

Считаю, что журналистская солидарность — это хорошо, даже если я не совсем согласен с позицией коллег. Журналисты всегда славились своей корпоративностью. Это первое. Единственное, хочу заметить, что пикеты в поддержку «Дождя» во многом проводились теми же людьми, которые проводят пикеты в поддержку каких-либо других лиц, не связанных с журналистикой.

Что касается самого статуса иноагента, надо понимать, что это не запрет на профессию. Это некая маркировка, для того чтобы у читателей, слушателей и телезрителей было понимание относительно источника информации. А наличие и отсутствие такой маркировки никак не приводит к разделению журналистов. Мне кажется, что СМИ, подобные «Дождю», «Важным историям» и до этого занимали совершенно особое место в медийной плоскости и не скрывали своих настроений.

Запрета на профессию нет никакого. Что касается финансовой стороны, то те, кто из рекламодателей сотрудничал с этими СМИ, всегда отлично понимали репутацию этих медиа и отдавали себе отчет в их направленности.

Мне кажется, что этот статус сам по себе никаких последствий для СМИ не несет. И раскола в профессии не будет из-за него.

К моему сожалению, внутри журналистского сообщества есть определенные люди и существуют отдельные издания, которые позволяют себе достаточно резкие и порой не всегда обоснованные оценки не только каких-то внешних процессов, а всего того, что касается самой профессии. Поэтому, когда мы говорим о каком-то разделении, то этим отличаются именно те СМИ, которые статус этот и получили. Это разделение не в силу того, что статус кому-то присвоен, это разделение обусловлено изначальной позицией изданий.