Александр Ливергант: о проблемах «толстых» журналов, аудитории и зарубежной литературе

О прошлом, настоящем и будущем журнала «Иностранная литература»
В марте 2022 года писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет заключать контракты с издательствами из России. Следом публиковать свои произведения запретили Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта, Джо Аберкромби и другие. От этого страдают не только обычные читатели — новое произведение просто не будет переведено и не появится в продаже — но и литературные журналы. Уход с рынка некоторых писателей, проблемы с правообладателями, невозможность выплаты гонорара зарубежным авторам — все это усложняет и без того непростое существование «толстых» литературных журналов.
Другая проблема — финансовая нерентабельность. Печать «толстого» цветного журнала — дело не самое дешевое, при этом траты часто не окупаются. К тому же, на днях типографии заявили, что 90% их оборудования иностранное: сложности в поставках новой техники и запчастей могут привести к остановке работы типографий.
Однако несмотря на сложности отрасли, «толстые» журналы продолжают выходить. Литературные ежемесячники рассказывают о художественных новинках, публикуют критические материалы, эссе, размышления авторов. В советские годы эти журналы были почти единственной возможностью узнать о новых писателях и сразу же прочитать их свежие произведения. «Юность», «Волга», «Знамя», «Звезда», «Иностранная литература», «Новый мир» — названия, хорошо известные аудитории всех возрастов. ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором «Иностранной литературы» Александром Ливергантом о том, что ждет издания такого типа.
Специфика «Иностранной литературы» заключается в том, что она публикует только переводы. Александр Ливергант отмечает, что с момента основания в 1955 году «Иностранная литературы» была во многом единственной возможностью для советского человека познакомиться с новинками западной литературы. «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Шпиль» Уильяма Голдинга, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «Мертвая зона» Стивена Кинга — это всего несколько громких названий, впервые появившихся на страницах журнала.
Однако перестройка и распад СССР разрушили барьер, отделявший социалистический культурный мир от капиталистического. Тираж «Иностранной литературы» начал падать: в 2022 году он насчитывает всего 2000 экземпляров, тогда как в эпоху «Перестройки» доходил почти до одного миллиона.
В 2018 году издание запустило сбор средств для приобретения авторских прав на перевод произведений известных иностранных писателей. Но краудфандинг принес меньше половины необходимой суммы.
Сейчас номер «Иностранной литературы» состоит из небольших зарубежных произведений, романов, которые публикуются частями, эссе и воспоминаний. Например, августовский выпуск включает румынские, турецкие, малайские и аргентинские произведения.
Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература»
— Александр Яковлевич, какие проблемы сейчас есть у «толстых» журналов?
— Если говорить об общей проблеме, то это, конечно, маленькие тиражи, отсутствие поддержки, напрасные поиски спонсоров. Все толстые журналы живут очень непростой жизнью, но продолжают выходить каждый месяц. Какие-то журналы уже пропали: например, «Октября» не стало в 2019 году, хотя это был прекрасный журнал.
— С какими сложностями «Иностранная литература» сталкивается сейчас?
— Наша главная проблема — это проблема авторского права, потому что мы лишились возможностей налаживать контакты с зарубежными правообладателями. Приобретать права мы не можем, печатать без них запрещено. Мы пишем авторам, обещаем, что заплатим, как только будет возможность. С подобными сложностями так называемые «русские» литературные журналы «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Дружба народов», не сталкиваются — они не публикуют произведений от иностранных писателей.
— Как вы можете охарактеризовать вашу аудиторию?
— У нас два противоположных типа читателя. Один читатель немолодой, даже великовозрастный, как правило, из провинции. Эта аудитория хочет прежний журнал: с большими романами — любовными, психологическими, построенными по классическому образцу.
Но журнал покупают и молодые читатели, которых гораздо больше интересует текст не художественный, а документальный, нон-фикшн, эссеистика.
Нам приходится удовлетворять потребности и тех и других. Журнал старается публиковать большие романы, кроме того, печатается документальная проза, эссеистика, публицистика, проблемные статьи по переводу, рецензии на недавно вышедшие книги. Получается вот такая сборная солянка.
— Что ждет «толстые» журналы в будущем?
— Тенденция невеселая. Если сравнить тиражи времен «Перестройки», когда выпуск доходил до полумиллиона или даже миллиона экземпляров, то понятно, что теперь этого нет, и уже не будет. Многие литературные журналы переходят в интернет, в онлайн. Но, на мой взгляд, бумажный журнал все равно нужен, даже при наличии онлайна.
— Может ли «Иностранная литература» полностью перейти в онлайн?
— У «Иностранной литературы» в этом отношении своя судьба. Издание не может печатать полные тексты и помещать их в интернет. В этом случае нам бы пришлось платить гораздо больше за авторские права. Мы печатаемся раз в месяц, получается двенадцать номеров в год. А в интернете есть возможность лишь публиковать фрагменты каких-то произведений.