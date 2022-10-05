Александр Ливергант: о проблемах «толстых» журналов, аудитории и зарубежной литературе

В марте 2022 года писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет заключать контракты с издательствами из России. Следом публиковать свои произведения запретили Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта, Джо Аберкромби и другие. От этого страдают не только обычные читатели — новое произведение просто не будет переведено и не появится в продаже — но и литературные журналы. Уход с рынка некоторых писателей, проблемы с правообладателями, невозможность выплаты гонорара зарубежным авторам — все это усложняет и без того непростое существование «толстых» литературных журналов.

Другая проблема — финансовая нерентабельность. Печать «толстого» цветного журнала — дело не самое дешевое, при этом траты часто не окупаются. К тому же, на днях типографии заявили, что 90% их оборудования иностранное: сложности в поставках новой техники и запчастей могут привести к остановке работы типографий.

Однако несмотря на сложности отрасли, «толстые» журналы продолжают выходить. Литературные ежемесячники рассказывают о художественных новинках, публикуют критические материалы, эссе, размышления авторов. В советские годы эти журналы были почти единственной возможностью узнать о новых писателях и сразу же прочитать их свежие произведения. «Юность», «Волга», «Знамя», «Звезда», «Иностранная литература», «Новый мир» — названия, хорошо известные аудитории всех возрастов. ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором «Иностранной литературы» Александром Ливергантом о том, что ждет издания такого типа.