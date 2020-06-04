Как правительства поддерживают СМИ в период пандемии

То, о чем так долго твердили капитаны российской медиаиндустрии и наиболее бойкие журналисты, свершилось. Постановление правительства от 29. 05. 2020 включило СМИ и производителей печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики страны и определило конкретные меры поддержки.

«Сейчас роль СМИ особенно важна, — отметил председатель правительства Михаил Мишустин, — граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем».

В числе мер поддержки — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной и частной собственности. Предприятиям отрасли будут предоставлены беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Этими льготами смогут воспользоваться издатели книг, журналов, периодики, телекомпании и радиокомпании, сетевые издания, информационные агентства.

Дополнительно для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера вдвое (если заработная плата работников выше одной минимальной оплаты труда), а также реструктуризация выплат. Для них также действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые могут быть направлены на выплаты зарплат, выплату долгов и коммунальные услуги. Что ж, лучше поздно и немного, чем никогда и ничего.

Наши зарубежные коллеги — Рикардо Гутьеррес, Ева Стабелл, Айри Леппанен, Анна делл Фрео — рассказывают о том, какую государственную поддержку получили СМИ в других европейских странах.

• В ШВЕЦИИ правительство выделило СМИ дополнительные средства в размере 200 миллионов шведских крон. Большая часть этой суммы (150 миллионов крон) будет направлена на покрытие убытков, которые понесла отрасль, оставшиеся 50 миллионов — на адресную поддержку СМИ. Эти средства, в том числе адресная субсидия, не входят в государственный «пакет кризисных мер» и выделены сверх него. Европейская федерация журналистов настаивает также на необходимости сохранить рабочие места и включить этот пункт в стратегию поддержки отрасли, так как увольнения грозят многим сотрудникам.

• Норвежское правительство в мае представило масштабный проект поддержки СМИ в период кризиса. Индустрия получит 300 миллионов норвежских крон (27 миллионов евро). Это покроет 60% потерь отрасли в период с 1 марта по 15 июня, поддержку получат те национальные СМИ, которые потеряли не менее 20% своих доходов. Максимальная сумма субсидии — 15 миллионов крон (1, 4 миллиона евро), помощь ограничена для тех компаний, которые сокращают рабочие места или уже воспользовались другими средствами антикризисного пакета. Меры поддержки СМИ включают также налоговые льготы для электронных СМИ, прежде всего профессиональных изданий, и новостных СМИ. Фрилансеры, потерявшие заработок, будут получать 80% от ежемесячного дохода, расчеты будут строиться на данных налоговых органов прошлого года. Союз журналистов Норвегии считает эти меры недостаточными.

• В АВСТРИИ было одобрено выделение 32 миллионов евро индустрии СМИ в период кризиса. Почти половина этих средств пойдет на поддержку частных вещательных компаний, ежедневные газеты получат в целом 12,1 миллиона евро, еженедельники — 2,7 миллиона евро. Журналисты и профессиональные организации недовольны прежде всего тем, что размер помощи определяется тиражом, а не качеством контента.

• ДАТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО объявило еще в апреле о том, что поддержит частные СМИ, которые потеряли от 30 до 50% доходов от рекламы. Они получат помощь в размере от 60 до 80% от тех средств, которые недополучили, из государственного бюджета. Правительство договорилось с руководителями СМИ о том, что получатели субсидий будут стараться не сокращать штатных сотрудников в период кризиса. В соответствии с этой договоренностью правительство будет выплачивать сотрудникам, которых собирались уволить, 75% от их зарплаты, работодателю останется выплатить остальные 25%, а сами сотрудники будут отправлены в недельный отпуск без содержания, но сохранят рабочие места. Помимо того, фрилансеры и безработные журналисты, которые смогут доказать, что потеряли больше 30% заработка, получат 75-процентную компенсацию своих доходов в период кризиса (но не более, чем 3000 евро в месяц) в период с 8 марта по 8 июня.

• В ФИНЛЯНДИИ весной стартовала государственная программа поддержки СМИ, которая предполагает финансовую помощь информационным агентствам и газетам, достаточную для того, чтобы обеспечить их выход пять раз в неделю по всей стране. Об этом говорится в докладе министерства коммуникации. В докладе также сообщается о том, что рассматривается долгосрочный план поддержки журналистики и журналистов.

• В ИТАЛИИ специальных мер по поддержки медиаиндустрии нет, но национальный антикризисный пакет учитывает медиасектор. Кроме того, сотрудники, вынужденные находиться на карантине и не имеющие возможности работать, а также те, кто потерял более трети дохода, получат компенсацию из общественных фондов. Что касается фрилансеров, потерявших заработок (не только журналистов), правительство обязуется выплатить им по 600 евро за два месяца, в общей сложности 1200 евро.

Национальная федерация итальянской прессы (объединяет журналистов всех СМИ и фрилансеров) все последние месяцы ведет интенсивные переговоры с работодателями и владельцами СМИ, добиваясь сохранения рабочих мест и финансовой поддержки журналистов.