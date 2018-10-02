В Псковской области у молодежи появится свой журнал

Новый журнал «Форум» появится в Псковской области. Как рассказал «Комсомольской правде — Псков» главный редактор нового СМИ Александр Андреев, у издания, которое будет выходить в печатном виде, появится также свой сайт и социальные сети:

Ни одно СМИ региона не дает возможности молодежи проявить себя по-настоящему. Нынешний формат подачи материала в СМИ молодежи не интересен.

По словам Александра, новое издание «будет задавать тренд»:

Мы хотим, чтобы у молодежи была своя площадка для высказывания мнения и самореализации.

В планах у ребят поездки по районам области и проведение необычных фотосессий. А в перспективе они намерены проводить мастер-классы и семинары для молодежи, проживающей в глубинке.