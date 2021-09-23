Итоги Делового форума ЖУРНАЛИСТА 2021. День первый

В Москве прошел первый день Делового форума 2021.

Открыла мероприятие главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Владимировна Петрова:

Если говорить о проблемах, то, по сути, они остаются, к сожалению, прежними: идет падение тиражей. По данным Почты России, во втором полугодии 2021 года плотность подписки на 1000 человек снизилась на 12%, а тиражи — на 11%, по сравнению с 2020 годом. Серьезной конкуренцией стала Сеть, и издания зачастую проигрывают эту борьбу. И проигрывают они, потому что не у всех газет контент соответствует тому качеству, которое хотели бы видеть их читатели. Зачастую это банальный контент со скучными заголовками, слабым визуальным рядом. Нерадужная обстановка для печатной прессы и на рекламном рынке, потому что падение рекламы, по сравнению cо всеми другими сегментами рынка у печатной прессы, составило 8%. Аудитория идет в цифру, и реклама начинает расти там. Все эти факторы не могли не сказаться на финансовом состоянии редакций. Если бы не господдержка, многим изданиям пришлось бы очень и очень тяжело. Многие выжили именно благодаря государственной поддержке.

Большинство экспертов, выступивших в рамках форума, сошлись во мнении, что пресса будет жить, но чтобы обеспечить себе достойное будущее, она должна искать новые пути развития.

Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры:

Печатка продолжает нести свою социальную миссию, и в интернете в том числе. Она никуда не уходит. Социальную — значит, нацеленную на решение социальных проблем граждан, и эту часть интернета обязательно нужно развивать. При этом не все инструменты, которые используются нашими чудными блогерами, мы можем позволить себе использовать, потому что это ниже нашего уровня — уровня качественной прессы. И это замечательно.

Светлана поделилась инсайтами, от чего зависит успех проекта, претендующего на господдержку.

Редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист» Надежда Ажгихина рассказала, что пандемия породила бум дезинформации и, как следствие, явление инфодемии. И в этом новом мире именно журналистика задает ориентиры. Так, по данным Reuters Institute, 60% респондентов в шести странах признали, что новостные СМИ помогли им понять, что они доверяют их публикациям безусловно больше, чем информации в социальных сетях. СМИ, ориентированные на социальные темы и «журналистику решений» становятся ключевыми игроками на информационным поле. Развиваются новые форматы и обратная связь с аудиторией.

Однако появляются и новые риски.

Надежда выразила общее мнение, что запрос на качественную журналистику возрос повсюду именно во время пандемии. Будущее профессии за солидарностью сообщества, широким сотрудничеством всех его участников, фокусом на соблюдении прав человека и развитии журналистики решений, а также прозрачности и доверии между всеми участниками информационного обмена:

Никуда от роли журналиста в мире не деться. Она останется. И слухи и предположения о гибели нашей профессии преждевременны.

О том, что газетам надо меняться, говорили и представители региональных изданий.

Юрий Таранцов генеральный директор ИД «Свободная пресса», поделился опытом, как сформировать лояльную аудиторию для платной подписки. Вот 7 шагов к этому:

• создание хорошего информационного сайта,

• создание и работа с группами в соцсетях,

• регистрация пользователей на сайте и создание базы пользователей,

• отслеживание предпочтений зарегистрированных читателей,

• предложение стать подписчиком, программа лояльности и выстраивание рациональной политики согласно их предпочтениям,

• работа с подписчиками + их возможностями.

Оксана Эсаулова директор ИД «Липецкая газета» тоже не верит в смерть прессы и убеждена, что нужно меняться постоянно. Изменения в газете, по ее мнению, должны происходить на уровнях слова, упаковки и распространения. Среди ее рекомендаций:

• прибегнуть к помощи экспертов, чтобы понять, что не так,

• провести редизайн издания,

• избавиться от канцелярских оборотов,

• писать вовлекательные и информативные заголовки,

• делать инфографику,

• публиковать письма читателей

• писать о животных,

• выстроить партнерские программы с Почтой России.

В эпоху информационного шума у нас уже нет права думать, что все с нами хорошо. Надо постоянно себя дигностить.

Она также рассказала, какие слова нельзя использовать в журналистских текстах и как правильно составлять заголовки.

О необходимости изменений сказал и главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев. Он поделился своим опытом работы с альтернативными способами распространения газеты: это местный крафт (распространение газеты в небольших розничных магазинах, где продаются местные товары), условно платные формы (газета как довесок к услуге: номера отдаются бесплатно в рестораны, больницы, сёла, советы ветеранов и т. д.) и собственная система доставки местных газет.

Однако по поводу будущего прессы Евгений настроен не так оптимистично, как его коллеги:

У нас нет отношения к газете как к какому-то светочу, мы прекрасно понимаем, какие у газет перспективы, это товар остаточного спроса или, как в нашем случае, модный аксессуар.

Если бы я был владельцем этого бизнеса, я бы газету закрыл, потому что никаких перспектив нет, и даже то, что мы показали рост печатного тиража, — это история, связанная с популярностью, хайповостью, мемностью. Я думаю, что скоро это начнет спадать, потому что нельзя скакать на этой лошади долго, она все равно рано или поздно сдохнет, поэтому надо всем уходить в диджитал, цифру, перспективы у нас только вот такие.

Своим опытом привлечения аудитории и создания спецпроектов поделились также главные редактора региональных изданий: Юлия Измайлова из «Молодого ленинца», Юлия Гущина из «Владимирских ведомостей», Белла Севостьянова из «Шахтинских известий» и Ольга Бескровная из «Вестей чертковских». А Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты», рассказала о важном проекте издания — «Детской книге войны»

Также эксперты подвели итоги экспертизы в рамках проекта «Золотой фонд прессы».

Доцент журфака МГУ Александр Колесниченко среди важных критериев оценки контента изданий отметил тематическую повестку, работу с источниками и подачу материала.

По его словам, тематическая повестка должны быть полезной или интересной, но издания, часто подменяют ее «журналистикой мероприятий» (когда что-то обсуждают, кто-то выступает или кого-то награждают).

К источникам информации относятся официальные источники (чиновники, пресс-службы), граждане, которых касается событие, и документы. Нельзя использовать один источник без двух других.

Эксперт подчеркнул, что издания регулярно пренебрегают правилом дать слово обеим сторонам конфликта и используют нулевые заголовки («здравствуй, золотая осень», «К вершинам мастерства» и т. д.)

Сергей Мешавкин, эксперт по газетному дизайну, также отметил, что изданиям необходимо меняться. По его словам, оформление газеты — это результат работы всей редакции, и чтобы оно было качественным, необходимо прописать основной закон верстки своей газеты и при планировании номера сразу думать об оформлении ключевых публикаций, а также использовать только доказательные иллюстрации.

Создать пошаговую стратегию изменений и научить эффективно использовать инструменты изданиям помогут аудит и экспертная оценка. Об этом рассказала Камилла Нигматуллина в рамках презентации проекта «Золотой фонд 2.0»:

Неизбежно возник конкурс «Золотой фонд 2.0», поскольку цифровой продукт — это отдельный автономный продукт. И больше нельзя было оценивать ваши сайты, соцсети как какой-то бонус к основной оценке печатных вариантов ваших изданий.

Среди неутешительных итогов аудита медиа 2020-2021 Камилла Нигматудлина назвала:

• неготовность редакций вкладываться в анализ собственной деятельности,

• зацикленность на шаблонных методах, нежелание пробовать новое,

• страх ошибиться,

• трудности с принятием изменений на всех уровнях,

• отсутствие конкуренции на местах приводит к снижению готовности к переменам,

• кадровый голод

Эксперт сделала вывод, что редакции пропускают ключевые шаги и сразу переходят к монетизации, оставляя без решения проблемы с контентом и аудиторией. Это не приводит к улучшению ситуации. И именно внешняя экспертная оценка даст взгляд со стороны на привычные для редакций вещи, представление о месте издания в медиаландшафте региона, поможет саккумулировать опыт разных редакций. На ее основе редакции смогут принимать взвешенные решения о необходимых изменениях в работе, а чиновники — о финансовой поддержке изданий.

В заключение мероприятия прошло награждение победителей конкурсов «Главный редактор года», «Голос Парламента», «Золотой Лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание».

Ирина Ермакова поздравила участников проекта «Золотой фонд прессы» от лица Лилии Гумеровой, председателя комитета Совета Федерации: