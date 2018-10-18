Рекламно-правовой форум 2018 пройдет 9 ноября

Программа VIII Рекламно-правового форума 2018 полностью сформирована, регистрация продолжается — всех участников ждем 9 ноября в офисе Mail.Ru Group.

Программа разделена на блоки:

РЕКЛАМНО-ПРАВОВОЙ БЛОК / где на вопросы участников ответят Svetlana Kuzevanova (Центр защиты прав СМИ), Михаил Хохолков (Mikhail Khokholkov) (Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С) и представитель ФАС

ЛОКАЛЬНОЕ & ГЛОБАЛЬНОЕ / аналитический блок, спикер Роман Пивоваров (Roman Pivovarov) (Adconsult)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ / пул спикеров со своими кейсами, победами и сложностями — Альбина Краснощёкова («Страна Калининград»), Татьяна Алексеева («Слобода»), Ксения Лукичева (Ksenia Lukicheva) («Площадь Свободы»), Светлана Лебедева (исполнительный директор ИД «Частник»), Ольга Гутрова (Magtoapp), Софья Крапоткина (Sofia Krapotkina) (7х7)

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ / «МЕДИАПРОЕКТЫ» Mail.Ru Павел Федоров (Pavel Fedorov) (Лайфхакер), Игорь Иванов (Igor Ivanov) (LAM), Lolita Gruzdeva (Skyeng)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТИЗАЦИИ МЕДИА / полемическая дуэль — Никита Белоголовцев (Nikita Belogolovcev) (Яндекс.Дзен) vs Юрий Пургин (Yuri Purgin) («Алтапресс»)

Рекламно-правовой форум проводится ежегодно с 2010 года, организатор — АНРИ, «АНРИ-Медиа», при поддержке Фонда президентских грантов.

Программа VIII Рекламно-правового форума

Адрес проведения мероприятия: Москва, офис Mail.Ru Group (Ленинградский проспект, д.39, стр.79

09:50 — 10:00 Открытие VIII рекламно-правового форума

РЕКЛАМНО-ПРАВОВОЙ БЛОК

10:00 — 10:40 Светлана Кузеванова, центр защиты прав СМИ (Воронеж)

10:40 — 11:05 Представители ФАС

11:05 — 11:25 Михаил Хохолков, ведущий юрист ИНТЕЛЛЕКТ-С «Изменения рекламного законодательства в 2018 году. Новые разъяснения ФАС РФ о рекламе и ответственности»

ЛОКАЛЬНОЕ & ГЛОБАЛЬНОЕ

11:25 — 12:10 Роман Пивоваров, управляющий партнер ADCONSULT «Как локальным издателям адаптироваться к глобальной трансформации

12:10 — 12:35 Кофе-пауза

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

12:35 — 12:50 Альбина Краснощекова, генеральный директор ООО «Издательство Страна» «Монетизация аудиторий»

12:50 — 13.10 Татьяна Алексеева, исполнительный директор, «Слобода», Тула

13.10 — 13:30 Павел Андреев, директор интернет-журнала 7x7 (semnasem.ru)

13:30 — 13:50 Ксения Лукичева, главный редактор онлайн-издания «Площадь Свободы» «Альтернативные методы зарабатывания, в которые мы верим. Но жизнь покажет»

13:50 — 14.10 Светлана Лебедева, исполнительный директор ИД «Частник» «Тематические спецпроекты в Издательском холдинге как инструмент повышения продаж»

14:10 — 14:30 Ольга Гутрова, руководитель отдела маркетинга компании по разработке мобильных приложений Magtoapp «Способы монетизации СМИ в мобильном приложении. Платная подписка. Нативная реклама»

14:30 — 15:30 Обед

15:30 — 17:00 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ / «МЕДИАПРОЕКТЫ» Mail.Ru Group

15:30 — 16.00 Павел Федоров, шеф-редактор Лайфхакера. «Саламандра и свекольные пятна: небольшое исследование про то, как разные издания делают нативную рекламу».

16.00 — 16.30 Игорь Иванов, заместитель креативного директора LAM Тема «От брифа до публикации: как работает отдел спецпроектов LAM»

16.30 — 17.00 Лолита Груздева, контент-продюссер Skyeng «Как и для чего создавать бренд-медиа на примере Skyeng Magazine»

17:00 — 18:00 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТИЗАЦИИ МЕДИА Полемическая дуэль

Юрий Пургин, генеральный директор «Алтапресс», Президент НП «АНРИ»

Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга Яндекс.Дзена

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