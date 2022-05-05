Форум кубанской журналистики стартовал в Сочи

В Краснодарском крае 5 мая традиционно отмечают становление кубанской журналистики. В этот день в 1917 году начался выпуск газеты «Прикубанская правда». Сам праздник был учрежден в 1996 году на заседании ЗСК.

С 2021 года по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Сочи стали проводить форум кубанской журналистики, где представители районных и краевых СМИ делятся друг с другом опытом и в формате диалога обсуждают актуальные вопросы профессии. В этом году тема встречи — «Новая реальность медиа. Как сохранить себя и аудиторию».

Организатором мероприятия выступил Союз журналистов Кубани при поддержке департамента информационной политики края, администрации Сочи и участии «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог». В течение дня работников СМИ ждут сразу три встречи: о фейках, реализации медиапроектов и работе на платформе «Яндекс.Дзен».

В этом году перед журналистами выступят эксперты Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов и всероссийского межведомственного центра «Диалог», а также телеведущая программы «Время» Первого канала Екатерина Андреева и директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

После официальной части форума пройдет церемония награждения, где отметят вклад журналистов в развитие кубанских медиа.