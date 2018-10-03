В Санкт-Петербурге пройдет XVI Форум СМИ Северо-Запада

XVI Форум средств массовой информации Северо-Запада пройдет во Дворце Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга с 25 по 26 октября. В форуме примут участие более 300 участников.

В начале форума по традиции будут представлены презентации медийных пространств регионов. Общая тема: «В информационном ракурсе — долголетие». Представителям регионов предстоит показать освещение в местных СМИ темы социальной ответственности в части улучшения качества и увеличения сроков жизни.

На большом форуме продолжат обсуждать тему, выдвинутую в июле нынешнего года на Малом форуме АСМИ в Выборге — расширение информационного приграничного сотрудничества в рамках проекта АСМИ «Балтийский меридиан». В Санкт-Петербурге главная дискуссия будет полностью посвящена теме международных информационных контактов и связей. Ленинградская область, принимавшая Малый форум, на большом собрании представит презентацию инвестиционной, культурной и туристической привлекательности Ленинградской области — «Безграничная красота».

В первый день форума, вместе с председателем международной ассоциации ньюс-омбудсменов, датским журналистом Бьерном Шиллингом примет участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сам феномен ньюс-омбудсменов будет впервые широко обсуждаться на форуме в Санкт-Петербурге.

Второй день форума откроет главная панельная дискуссия, посвященная теме информационной политики на местах. В ней будут участвовать руководители Союза журналистов России, главные редакторы ведущих федеральных и региональных СМИ.

Центральной частью станет торжественная церемония награждения победителей журналистского конкурса СеЗаМ, которая пройдет в первый день форума в Белом зале Дворца.