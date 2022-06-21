Форум современной журналистики «Вся Россия-2022» пройдет в Сочи с 22 по 28 сентября

В нем традиционно участвуют журналисты из всех регионов России и многих стран мира.

В рамках программы Форума состоятся встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссионные клубы.

Как всегда, будут работать выставочный центр и телевизионная гостиная, сообщили в пресс-службе СЖР.

Состоятся церемонии награждения победителей конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение, профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики, дипломантов конкурса журналистских материалов, посвященных городу-курорту Сочи.