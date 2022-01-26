Фотограф Евгений Фельдман закрывает самиздат «СВОЙ»

Независимый журналист и фотограф Евгений Фельдман уехал из России. Как он сообщил на своей странице в Facebook, из-за его отъезда глянцевый самиздат «СВОЙ» придётся закрыть.

«Главная причина, конечно, — это прямая опасность. Работа документалиста всего лишь в том, чтобы отражать реальность. Но если государство решает делать вид (и заставлять всех делать вид), что неприятных ему людей, тенденций и фактов не существует, документалистика становится невозможной. Я честно делал свою работу, никогда не нарушая границ профессии, — но это не мешало эшникам и титушкам заведомо относить меня к активистам. И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист. А значит, когда-нибудь репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным*, дойдут и до меня», — объяснил решение уехать Фельдман.

Фотограф признался, что решение далось ему тяжело. При этом Фельдман отметил, что он не собирается уходить из «Медузы»**, где работает фоторедактором. Также он пообещал начать новые проекты, в том числе и о России.

Фотограф Евгений Фельдман сотрудничал с «Новой газетой», онлайн-изданиями «Медуза»** и Republic**, газетой «Ведомости» и журналом GQ Russia.

В апреле 2017 года Фельдман запустил независимый фотопроект «Это Навальный», где он показал изнанку президентской кампании Алексея Навального*.

Глянцевый самиздат «СВОЙ» Фельдман начал выпускать в 2018 году. Издание публиковало фотоистории — как и самого Евгения, так и других авторов. Средства на выпуск собирались через краудфандинг. Уже вышедшие номера самиздата «СВОЙ» пока что можно купить тут.

*Признан экстремистом и террористом

**Внесены в реестр СМИ-иноагентов