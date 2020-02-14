Фотограф Юрий Феклистов: «Главное — оказаться в нужное время в нужном месте»

Фотографией Юрий Феклистов начал заниматься в пионерском лагере «Огонек», в старших классах посещал фотокружок Дворца пионеров на Ленинских горах. В 1988 году стал самым молодым фотокорреспондентом знаменитого «Огонька» Коротича. Работал в «Комсомолке», «Итогах», с 2004-го — в журнале «7 дней». Снимал президентов, пионервожатых, народных артистов, пассажиров общих вагонов, членов королевской семьи, охотников Чукотки, звезд Голливуда, друзей-журналистов и исчезающую старую Москву.

— Ты пришел в «Комсомолку» после ВГИКа, если не ошибаюсь? Что это было такое — работать фотографом в главной молодежной газете страны, тиражом 22 миллиона экземпляров, в советские годы?

— Я не планировал работать в «Комсомолке», хотя мою первую фотографию там напечатали, когда я только окончил школу. С первой попытки я во ВГИК не поступил, устроился на «Школ-фильм», а фотографии в газету отнести посоветовал наш руководитель фотокружка во Дворце пионеров Израиль Исаакович Гольдберг. Сказал, там работает наш выпускник Сергей Болдин. Он выбрал несколько снимков, и через две недели фотографию (студентки рисуют этюды в парке Лефортово) напечатали.

— Проснулся знаменитым?

— А первая публикация была раньше, в «Московском комсомольце» на полосе «Сверстник», 26 января 1978 года.

Во время каникул во ВГИКе ездил несколько раз в командировки от газеты. После 3-го курса сказал, что хочу на БАМ. Газета следила за БАМом, туда ездили известные фотографы. Но мне пошли навстречу. В библиотеке «Комсомолки» посмотрел, какие города и поселки по маршруту, написал план. Это было за год до стыковки. Проехал полторы или две тысячи километров от Тынды до Усть-Кута, всю западную часть, которую гражданские строили (восточную часть строили военные). Осень, уже выпал первый снег, мне дали телогрейку, каску, передавали из рук в руки, можно сказать. К газете было большое уважение, все помогали.

Вернулся через месяц, про меня уже забыли. Анатолий Остроухов, который был завотделом, разложил мои фотографии на полу, потом дня за три составил макет (тогда все вручную наклеивалось, печатали маленькие фотографии специально под макет) для редколлегии. Фронин, он был ответсеком, предложил печатать всю неделю на первой полосе, второй и четвертой (третья, международная, готовилась отдельно). И рубрику открыли — «Ключи от БАМа». Олег Жадан писал тексты — я ему показывал снимки, рассказывал, что там было и как. Больше 50 фотографий напечатали. Репортаж заметили, «Советское фото» и другие издания отмечали. Коллеги из других газет заходили в редакцию и спрашивали — кто тут у вас Феклистов? Говорили — а вон там пионер сидит. Мне было 22 года.

— Газетный успех отвлек от кино?

— Во ВГИКе я учился в мастерской Сергея Евгеньевича Медынского, лауреата Ленинской премии, он с Карменом работал. Ему помогал Глеб Скороходов.

У меня в дипломе написано «оператор-журналист», то есть мы должны были уметь написать сценарий, снять, озвучить — то есть три в одном. А на практике на Центральной студии документальных фильмов, «Беларусьфильме» я видел, что люди после ВГИКа продувают объективы, заряжают пленку, ящики таскают лет пять, пока не получат звание оператора третьей категории.

Я пошел в армию — правда, меня еще до окончания присмотрели в училище имени Верховного Совета РСФСР, там фотографировал, помогал делать музей, потом недолго служил в учебном центре в Ногинске, а позже в комендатуре Москвы, стал личным фотографом коменданта.

Первая съемка была — похороны Черненко. Комендант меня вызвал и попросил снять его с новым генсеком. Только что закончился пленум ЦК КПСС, выбрали Горбачева. И вот выходит мой начальник генерал Серых, за ним Горбачев, а следом все старики из Политбюро: Долгих, Соломенцев, Капитонов, Гришин… Горбачев подходит к вдове Черненко. Я в полутора метрах. Потом «Огонек» напечатал этот кадр к годовщине перестройки. А я подарил Горбачеву эти фотографии на 85-летие, у него их не было. Там ему 54 года…