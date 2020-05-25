Фотошкола: фотокорреспондент на Всемирном форуме памяти Холокоста

Никогда я не был в Израиле, даже не думал, что попаду туда, «где на четверть бывший наш народ», но в этом году в Иерусалиме проходил пятый по счету Всемирный форум памяти Холокоста, и я поехал туда как фотокорреспондент от редакции «Аргументов и фактов».

Поехал не один, а в составе пресс-тура московских журналистов. Пресс-туры — институт давно известный, в нем есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что тебя везут, кормят-поят, обеспечивают всем нужным в информационном и житейском смысле, а минусы — ты жестко ограничен рамками тура и хозяйской заботой. Понятно, что пресс-служба принимающей стороны старается обеспечить журналистам максимальный доступ к информации и ньюсмейкерам, но ее сотрудники тоже не всемогущи. Их задача — обеспечить максимально широкое и позитивное освещение события, ради которого все затевалось. Не всегда это удается, поэтому хорошо, когда в этой службе работают бывшие журналисты, знающие жизнь по обе стороны баррикады. Тут пресс-службе пришлось купировать недовольство многих: надеялись быть в гуще событий, а нас привезли в пресс-центр и посадили перед экраном.

Пятый форум в память о Холокосте проходил в мемориальном музее «Яд Вашем». Ожидали приезд 10-15 делегаций, а оказалось, что приехало почти пятьдесят президентов, королей, принцев, премьер-министров самых разных стран.

Могу себе представить нагрузку, которую ощутили организаторы форума, полиция Израиля и службы безопасности всех звездных гостей. Но с внешней стороны, со стороны зрителей, этого вообще не было видно. Президент Путин открыл памятник жертвам ленинградской блокады. Церемония была внушительной, но увидеть ее вживую не удалось — лишь в трансляции на огромном экране в пресс-центре. На событие были допущены только фотографы пула, который обеспечил снимками этого ритуала весь мир.

Про пресс-центр: фотографам там делать почти нечего — какой смысл снимать своих пишущих коллег за работой. Ну, два-три кадра жанровых сделаешь и все. Попытки выбраться к месту событий пресекались. И пресс-служба ничем помочь не могла: регламент был жестко расписан.