Фотошкола: фотокорреспондент на Всемирном форуме памяти Холокоста

История одной поездки
Никогда я не был в Израиле, даже не думал, что попаду туда, «где на четверть бывший наш народ», но в этом году в Иерусалиме проходил пятый по счету Всемирный форум памяти Холокоста, и я поехал туда как фотокорреспондент от редакции «Аргументов и фактов».
Поехал не один, а в составе пресс-тура московских журналистов. Пресс-туры — институт давно известный, в нем есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что тебя везут, кормят-поят, обеспечивают всем нужным в информационном и житейском смысле, а минусы — ты жестко ограничен рамками тура и хозяйской заботой. Понятно, что пресс-служба принимающей стороны старается обеспечить журналистам максимальный доступ к информации и ньюсмейкерам, но ее сотрудники тоже не всемогущи. Их задача — обеспечить максимально широкое и позитивное освещение события, ради которого все затевалось. Не всегда это удается, поэтому хорошо, когда в этой службе работают бывшие журналисты, знающие жизнь по обе стороны баррикады. Тут пресс-службе пришлось купировать недовольство многих: надеялись быть в гуще событий, а нас привезли в пресс-центр и посадили перед экраном.
Пятый форум в память о Холокосте проходил в мемориальном музее «Яд Вашем». Ожидали приезд 10-15 делегаций, а оказалось, что приехало почти пятьдесят президентов, королей, принцев, премьер-министров самых разных стран.
Могу себе представить нагрузку, которую ощутили организаторы форума, полиция Израиля и службы безопасности всех звездных гостей. Но с внешней стороны, со стороны зрителей, этого вообще не было видно. Президент Путин открыл памятник жертвам ленинградской блокады. Церемония была внушительной, но увидеть ее вживую не удалось — лишь в трансляции на огромном экране в пресс-центре. На событие были допущены только фотографы пула, который обеспечил снимками этого ритуала весь мир.
Про пресс-центр: фотографам там делать почти нечего — какой смысл снимать своих пишущих коллег за работой. Ну, два-три кадра жанровых сделаешь и все. Попытки выбраться к месту событий пресекались. И пресс-служба ничем помочь не могла: регламент был жестко расписан.
Пишущим куда легче: для них был оборудован большой пресс-центр с рабочими местами, с доступом в интернет и огромным экраном, на который транслировалась церемония и речи политиков. Были комнаты поменьше с той же трансляцией, но с переводом на разные языки. В коридорах пресс-служба обеспечила интервью с приглашенными в пресс-центр survivors — «уцелевшими», выжившими в аду гетто и концлагерей. Все они — старики, самой молодой женщине было за восемьдесят. Меня поразила одна сцена, когда сотрудник пресс-службы разговорился с нею и она, показывая фотографию с двумя девочками, сказала «Видите, это Анна Франк. А рядом с ней — я». Если вам довелось читать дневник Анны Франк, погибшей в немецком концлагере, то вы оцените эту сцену.
Тем временем журналистский народ, поглядывая на экран, колотил по клавишам своих ноутбуков, записывал радиорепортажи, телевизионщики делали стендапы на фоне Иерусалима, пили чай-кофе, курили и ждали основного события — начала Всемирного форума в память о Холокосте. И дождались — бравурные звуки интернационального оркестра под управлением Спивакова сопроводили церемонию и выступления делегатов. Должен сказать, что и сама церемония, и ее трансляция были выше всяких похвал. Ключевой для нас момент настал почти в середине, когда под слова «Господа, президент Российской Федерации Владимир Путин» в зал вошел наш президент. Оркестр грянул туш, зал разразился аплодисментами — эффект был потрясающий! Потом было много мнений в прессе, что весь этот форум был сделан под Путина, под его рабочий график.
Все выступавшие говорили о памяти, о нарастающей в Европе ксенофобии (интересно, что будет с европейскими настроениями после коронавируса?), о необходимости усилий по развитию демократии и толерантности. В речи Путина прозвучали слова о необходимости совещания в 2020 году пяти основных государств ООН, входящих в Совет безопасности, совещания по выработке мер по уменьшению ксенофобии и антисемитизма. Но, опять же, коронавирус наверняка повлияет на эти планы.
Форум закончился, а журналистов все еще держали в пресс-центре, ждали автобусов до отеля. Пришлось действовать партизанскими методами: разбившись на группки по двое-трое, пошли пешком, просачиваясь через все кордоны. Трамваи, автобусы, автомашины не ходили, все было перекрыто. Минут через пятнадцать попали на перекресток, и тут всех пешеходов остановили — как сказал сосед, для Иерусалима это необычное явление. Народ терпеливо и весело ждал, когда пропустят. Проехал кортеж со штандартом российского президента на главной машине, и все пошли вперед…
Результат поездки — несколько жанровых снимков Иерусалима и работы пресс-центра. Негусто, но ничего не поделаешь — уж очень высокого уровня получился форум. Впрочем, для репортажа на сайте газеты материала хватило.