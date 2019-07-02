«Фотосреды» журфака МГУ откроются на ВДНХ

Третьего июля на ВДНХ пройдет открытие нового цикла лекций журфака МГУ — «Фотосреды». В рамках курса ведущие преподаватели кафедры фотожурналистики и технологий СМИ, фотожурналисты расскажут гостям лектория об актуальных проблемах развития современной фотографии и фотожурналистики, поделятся секретами профессионального мастерства и историями создания легендарных снимков. Вход на лекции свободный, без предварительной регистрации.

Программа «Фотосред»:

03.07.19 — фотограф, специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва», преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ Сергей Шахиджанян. Тема: «Современная фототехника и работа фотожурналиста».

10.07.19 — преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ, фотограф Юрий Трубников. Тема: «Современная жанровая фотография».

17.07.19 — многократный лауреат и член жюри международного фотоконкурса World Press Photo, фотожурналист МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ Владимир Вяткин. Тема: «Особенности серийной съемки в современной фотожурналистике».

Подробнее: www.journ.msu.ru/about/special_project/22233/

Место проведения: лекторий павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Начало лекции в 19:00

Контактная информация: journ-press@yandex.ru

Схема проезда: http://znanie.vdnh.ru/contacts/

Фото: Виктор Чернышев