Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульваре

С 1 по 30 июня на Гоголевском бульваре, в преддверии столетнего юбилея газеты «Вечерняя Москва», пройдет фотовыставка «Вечерняя Москва» — наш век».

Открытием фотовыставки «Вечерняя Москва» начинает знакомство москвичей и гостей столицы с историей газеты, которая неотделима от истории любимого города. Фотовыставка поможет через вековую историю столичной газеты донести до жителей города информацию о культуре, истории, местах и событиях Москвы, которые формировали и формируют городской облик.

Первый номер «Вечерней Москвы» жители столицы получили 6 декабря 1923 года. За прошедшие годы журналисты нескольких поколений выпустили почти 30 тысяч номеров газеты. И ее выпуски были и остаются кальками с каждого дня, проживаемого городом и москвичами. Старые газеты и «Вечерка» современная, разные лица издания — серьезный, официальный дневной выпуск, игривая «Москва вечерняя», которую читают в метро, вдумчивая, обстоятельная «толстушка», наш еженедельник, бесплатно доставляемый людям старшего возраста, — выставка познакомит вас с каждым из выпусков, а кроме того — затянет в настоящее путешествие во времени, которое не сможет не вызватьзвать сладкой, волшебной ностальгии.

«Вечерка» всегда выходила по графику: и в первые годы советской власти, и во время войны, и когда рушилась великая страна, и в недавние трудные дни пандемии москвичи твердо знали, что обязательно получат любимую газету.

История каждого десятилетия, начиная с 1923 года и включая пост-миллениум, все основные вехи великого минувшего века, прожитые и описанные «Вечерней Москвой», день вчерашний и сегодняшний — отражение всего этого вы найдете на ярких плакатах, рассмотреть которые можно во время вечерней прогулки по бульвару.

Приходите, не пожалеете, ведь история нашей газеты — она общая, наша с вами, а еще — это история нашего города, совершенно замечательного, удивительно красивого и всеми любимого.

Фото: Алексей Орлов «Вечерняя Москва»