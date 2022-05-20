Хочу стать фотожурналистом: кому подойдет эта профессия

Работу фотожурналиста идеально описывает фраза: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Можно написать, что в Сибири горит лес. Такое случается каждый год и привлекает меньше внимания, чем должно. А можно сделать снимок, где видно огонь, густой дым, бравых МЧСников и последствия возгорания. Такие кадры вызывают кучу эмоций и волнуют общество.

КОМУ ПОДХОДИТ ПРОФЕССИЯ ФОТОЖУРНАЛИСТ

Изучив описания вакансий, можно выделить общие требования работодателей. Какие навыки приветствуются:

1. Умение общаться с незнакомцами. Не бояться быть в центре внимания.

2. Способность делать снимки быстро и в разных условиях (без последующего редактирования).

3. Ответственное отношение к делу.

4. Инициативность, стрессоустойчивость.

5. В некоторых случаях наличие своей камеры. Понимание свойств и настроек оборудования.

Преимуществом будет опыт работы в аналогичной должности и профильное образование. Его можно получить на факультете журналистики. Например, в МГУ. Студентам поведают о технологии фотопроцессов, жанрах, эстетических аспектах, правах СМИ и даже колориметрии. Также базовые знания можно получить на авторских курсах у известных мастеров.

Среди фоторепортеров много фрилансеров без высшего образования. Если хотите сотрудничать с изданиями, придется постараться. Как минимум, нужно завести аккаунт в соцсетях. Публикуйте качественные работы, чтобы потенциальные работодатели смогли оценить ваш профессионализм по достоинству. На заполнение такого портфолио может потребоваться несколько месяцев.

Сколько зарабатывает фотожурналист? Зависит от опыта. По данным УчисьОнлайн.ру, профессионал может рассчитывать на зарплату в 290 000 рублей. У фрилансеров средний доход с выполненного заказа — 2000-2500 рублей.

ЖАНРЫ СЪЕМОК

Фоторепортера могут послать куда угодно для встречи с любым человеком. По мнению профессора В.В. Тулупова (член Союза журналистов России, написал более 35 научных работ), сложились три канонических жанра.

Фотозаметка

Единичный снимок, отвечает на вопросы «что?», «где?» и «когда?». Служит подтверждением информации, иллюстрирует происходящее. Сопровождается заголовком и текстом. ТАСС опубликовали статистику по лесным пожарам в России, прикрепив это фото. Мы видим спасателей, которые тушат огонь.

Обратите внимание на композицию. Один человек стоит ближе к камере, из-за чего возникает ощущение глубины. Дерево делит снимок пополам. Акцент сделан на центре, где полыхает пламя. Автор (Егор Алеев) совместил многоплановость и симметрию. Это усиливает воздействие изображения на зрителя.

Правила композиции — база, которую нужно освоить каждому фотографу. Когда у вас появится достаточно опыта, построение кадра будет происходить мгновенно.