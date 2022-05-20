Хочу стать фотожурналистом: кому подойдет эта профессия

Рассказываем об особенностях работы
Работу фотожурналиста идеально описывает фраза: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Можно написать, что в Сибири горит лес. Такое случается каждый год и привлекает меньше внимания, чем должно. А можно сделать снимок, где видно огонь, густой дым, бравых МЧСников и последствия возгорания. Такие кадры вызывают кучу эмоций и волнуют общество.
КОМУ ПОДХОДИТ ПРОФЕССИЯ ФОТОЖУРНАЛИСТ
Изучив описания вакансий, можно выделить общие требования работодателей. Какие навыки приветствуются:
1. Умение общаться с незнакомцами. Не бояться быть в центре внимания.
2. Способность делать снимки быстро и в разных условиях (без последующего редактирования).
3. Ответственное отношение к делу.
4. Инициативность, стрессоустойчивость.
5. В некоторых случаях наличие своей камеры. Понимание свойств и настроек оборудования.
Преимуществом будет опыт работы в аналогичной должности и профильное образование. Его можно получить на факультете журналистики. Например, в МГУ. Студентам поведают о технологии фотопроцессов, жанрах, эстетических аспектах, правах СМИ и даже колориметрии. Также базовые знания можно получить на авторских курсах у известных мастеров.
Среди фоторепортеров много фрилансеров без высшего образования. Если хотите сотрудничать с изданиями, придется постараться. Как минимум, нужно завести аккаунт в соцсетях. Публикуйте качественные работы, чтобы потенциальные работодатели смогли оценить ваш профессионализм по достоинству. На заполнение такого портфолио может потребоваться несколько месяцев.
Сколько зарабатывает фотожурналист? Зависит от опыта. По данным УчисьОнлайн.ру, профессионал может рассчитывать на зарплату в 290 000 рублей. У фрилансеров средний доход с выполненного заказа — 2000-2500 рублей.
ЖАНРЫ СЪЕМОК
Фоторепортера могут послать куда угодно для встречи с любым человеком. По мнению профессора В.В. Тулупова (член Союза журналистов России, написал более 35 научных работ), сложились три канонических жанра.
Фотозаметка
Единичный снимок, отвечает на вопросы «что?», «где?» и «когда?». Служит подтверждением информации, иллюстрирует происходящее. Сопровождается заголовком и текстом. ТАСС опубликовали статистику по лесным пожарам в России, прикрепив это фото. Мы видим спасателей, которые тушат огонь.
Обратите внимание на композицию. Один человек стоит ближе к камере, из-за чего возникает ощущение глубины. Дерево делит снимок пополам. Акцент сделан на центре, где полыхает пламя. Автор (Егор Алеев) совместил многоплановость и симметрию. Это усиливает воздействие изображения на зрителя.
Правила композиции — база, которую нужно освоить каждому фотографу. Когда у вас появится достаточно опыта, построение кадра будет происходить мгновенно.
Фоторепортаж
Состоит из серии фотографий. Используется для освещения развернутого события, его изменений. Актуальный пример — интервью постояльцев приюта для пожилых людей. Журналист Бэлла Волкова брала интервью местных «жителей», а Александр Щербак запечатлел их на камеру.
Сюжет об одиноких людях, которые остались без дома и нашли помощь здесь. Какие эмоции возникают, когда читаешь статью? Вероятно, сочувствие. И благодарность основателям приюта. Картинки не должны соответствовать этому настрою.
Мы узнаем о сложной судьбе Валентины Алексеевны. К сожалению, в доме внучки не нашлось места для нее. Но бабушка не держит зла: «Слава богу, крыша над головой есть. Здесь чистенько, хорошо». После этих слов идет фото, на котором Валентина Алексеевна вытирает слезы. Это заставляет сопереживать.
Далее рассказывается о просмотре телевизора. Мы переносимся в общую комнату и видим двух старичков. Они сидят по отдельности, взгляды обращены в сторону экрана. Игра света и тени выстроена таким образом, что возникает ощущение тоски и одиночества.
Портрет
Зрители видят человека в его среде: адвоката в кабинете, повара на кухне, телеведущего в студии. Тот смотрит в камеру или занимается привычными делами.
Полина Ваганова заведует хирургическим отделением. Противоэпидемические нормы обязывают врачей носить маски. Ничего необычного, девушка готовится совершить обход. Кадр постановочный, но «атмосфера документальности» не теряется.
Читателям хочется знать, как выглядит герой репортажа. Во внешности людей есть неповторимая изюминка. Интересно разглядывать глаза — они выдают настроение. В каждой морщинке прослеживаются черты характера. Если это известная личность, то можно отследить, как повлияло на него то или иное событие. Фотографу нужно выявить скрытые достоинства, отражающиеся во внешности.
ФОТОРЕПОРТЕР — ЭТО СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ?
Да. Иногда фотожурналистика связана с риском для жизни. Степень опасности зависит от того, что вы планируете снимать. Перечислим некоторые виды.
Спортивные мероприятия
Фотографам приходится перемещаться по стадиону/площадке, таская тяжелую аппаратуру. Приветствуются выносливость, стрессоустойчивость и готовность к неожиданным ситуациям. Необходимо преодолевать организационную неразбериху и знать виды спорта, которые снимаешь.
Опытный фотожурналист Сергей Киврин советует наблюдать за конкретным спортсменом. Тогда будет легче сделать материал об этом человеке, узнать, какие у него привычки. Нужно показать конфликт и эмоции. Это размахивания руками, крепкие объятия и внимательный взгляд, следующий за мячом.
Экстренные ситуации
К ним относятся пожары, авиакатастрофы, автомобильные аварии. Нужно обладать крепкими нервами и быть готовым к тому, что задание может прилететь в час ночи.
Сюда же отнесем военную журналистику. Зориа Миллер работал в Ираке, Пакистане и других горячих точках. В интервью он говорит: «Найдите шокирующий репортаж и просмотрите его несколько раз. А затем представьте, каково будет наблюдать это в реальной жизни». Из памяти сложно стереть увиденное.
Социальные сюжеты
Яркий пример — работы Дмитрия Маркова. Он снимает обычных людей. Это трудные, подростки, сельская продавщица, дети, играющие в луже. Веселый старичок с гармошкой и его не менее веселая жена. Глядя на фото, мы проникаемся атмосферой и словно ощущаем волну патриотизма — пускай фон неидеален.
КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ФОТОЖУРНАЛИСТОМ: 5 СОВЕТОВ
Если не готовы тратиться на обучение, начните с практики. Заведите привычку носить фотоаппарат повсюду. Или телефон с отличной камерой. Вдруг вы станете свидетелем необычных событий? Материал можно будет опубликовать в студенческой газете либо разместить в паблике.
Если хотите развиваться в этой сфере, вот несколько советов.
1. Изучайте снимки известных репортеров. Как они строят композицию, какие используют фишки. Вы сможете узнать последние тенденции и применить их на практике. Если получится, пообщайтесь с коллегами-новичками. Обмен опытом — это здорово.
2. Познакомьтесь с основами фотографии. Что такое выдержка, диафрагма, ISO. Как строить композицию и подобрать удачное освещение.
3. Создайте портфолио. Заведите отдельную папку на диске или загрузите файлы в отдельный альбом ВКонтакте. Когда фотографий наберется много, заведите собственный веб-сайт.
4. Инвестируйте в оборудование. Работодатель хочет видеть высокое качество съемки. Как минимум понадобится фотоаппарат, сумка и карты памяти.
Также рекомендуем установить программу для обработки «сырых» кадров — например, ФотоМАСТЕР. Здесь легко поправить светотеневой баланс и настроить оттенки, убрать искажения перспективы, избавиться от шумов и дымки. Скачать фоторедактор можно бесплатно.
5. Будьте настойчивы. Конкуренция высокая, но не стоит опускать руки. Тренируйте насмотренность, чаще выбирайтесь из дома и делитесь работами в интернете. Попробуйте устроиться в крохотное издательство и наберитесь опыта. Все приходит постепенно.
Как понять, что вы добились успеха? В интервью «Медузе»* Дмитрий Марков сказал: «Одно дело — получить одобрение от коллег по цеху. Другое дело — зацепить человека постороннего, который о документалистике и фотографии до того не думал вообще». Согласитесь, в этом что-то есть.
*Внесена в реестр СМИ-иноагентов