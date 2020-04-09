О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Франция

Обзор главных сайтов нескольких крупных газет Франции для ЖУРНАЛИСТА подготовила Яна Прокофьева, специалист по европейской политике
В целом СМИ во Франции сейчас на 100% посвящены карантину (хотя они и до этого не всегда отличались разнообразием, максимум освещали 2-3 важных темы за один новостной цикл). Заметно увеличение доли новостей, посвященных другим странам. Обычно во Франции, особенно на телевидении, немного уделяют времени всему тому, что происходит вне страны (даже в Европейском союзе), а в печатных СМИ для этого почти всегда приходится смотреть международную рубрику. Сейчас ситуация немного изменилась, чуть больше говорят о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах. В печатной прессе периодически появляются статьи о том, как происходит координация борьбы с вирусом на уровне ЕС.
Сейчас все газеты высказываются на тему доктора Рауля Дидье — французского врача, который утверждает, что коронавирус можно лечить уже существующим лекарством хлорамином. Газеты (да и население) разделились на два лагеря: кто-то считает его чуть ли не шарлатаном, продвигающим лекарство, не прошедшее клинических испытаний, а кто-то говорит, что раз оно хоть кому-то да помогло, нужно быстро-быстро распространять его на всех пациентов.
Вот вкратце обзор главных сайтов нескольких крупных газет:
Le Monde (левых взглядов, одна из основных французских газет)
• Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.
• Смертность во Франции.
• Как коронавирус усугубляет «цифровое неравенство» во Франции (о том факте, что многие люди не умеют пользоваться современными технологиями).
• Новости по карантину во Франции.
• Статьи на темы: «Чем заняться во время карантина».
• Статьи, посвященные работе во время карантина (изменения прав работников, и т.д.).
Под каждой статьей газеты открыта возможность комментировать публикации (это у них всегда так). Также большое внимание уделяется авторским колонкам, открытым письмам, и т.д.
В целом особой критики правительства не заметно, в основном идет нейтральное освещение событий.
Le Figaro (правых взглядов)
• Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.
• Коронавирус во Франции (новости про работу разных департаментов).
• Статьи о последствиях коронавируса для сельского хозяйства Франции.
• Статьи о том, чем занять детей во время карантина?
• Статьи о том, как носить маски?
• Ответы на вопросы читателей.
• Истории «Героев коронавируса».
• Анализ состояния экономики в настоящий момент
• Портреты французских врачей и аналитика (анализ их зарплаты).
Тоже тон публикаций не очень критический по отношению к правительству, в основном освещение фактов.
L'Humanité (крайне левых взглядов)
• Новости о работе над вакциной.
• Новости о коронавирусе во Франции (по нескольким департаментам).
• Новости из больниц, свидетельства и комментарии врачей.
• Коронавирус в США.
• Комментарии о последствиях карантина для образования, учеников и т.д.
• Угроза развития полицейского государства, статьи о превышении полицейскими полномочий в рамках контроля соблюдения карантина.
• Размышления публицистов о том, каким мир станет после эпидемии.
В целом газета не изменяет своим привычкам, она продолжает критиковать правительство, что есть сил.
Valeurs actuelles (крайне правых взглядов)
• Как возник вирус в Китае?
• Критика власти и политического эстеблишмента.
• Мало информативных статей.
Libération (центризм)
Здесь, на удивление, довольно много внимания уделено некоронавирусным сюжетам, например, новостям из Ливии, статьям о космосе, о наркотрафике.
Тематика статей про коронавирус:
• Ситуация в домах престарелых.
• Потенциальное увеличение мер по слежению за населением как результат эпидемии.
• Хроника «взгляд из больницы».
• Распространение вируса в мире.
• Фактчек.
• О перегруженности моргов.
• О ситуации в Израиле и в США.
• Рецепт дня: «Как поднять настроение во время эпидемии».
• О перегруженности моргов.
В целом тон статей, как и выбор тем, часто критический по отношению к правительству.
В центральных СМИ Франции правительство в постоянном режиме отчитывается перед гражданами.
Тематика публикаций Le Monde, одна из главных газет Франции, которая является официальным источником информации для многих французов, охватывает все главные события в мире и во Франции. В интернет-версии газеты есть Feed LIVE редакторы и эксперты отвечают на вопросы читателей и публикуют последние новости до того, как по ним выйдет полноценная статья. Они также приглашают читателей к диалогу. Тон публикаций носит скорее нейтральный характер, журналисты представляют только факты, хотя сама по себе газета характеризуется центристской политической направленности.
По коронавирусу идет оперативная информация несколько раз в день: сколько заболевших в разных регионах Франции, сколько человек в реанимации, сколько выздоровевших. Также публикуются интервью с докторами и другими специалистами по тематике коронавируса. Есть публикации с мнениями специалистов, которые критикуют правительство по поводу недостатка масок и прочих средств защиты. Часто на такую критику в газете отвечает премьер министр и министр здравоохранения, которые выступают также регулярно по центральным телевизионным каналам. Они говорят о предпринимаемых мерах по улучшению ситуации в стране. Газета также публикует обзор ситуации в мире и в других странах Европы и США.
Другим основным источником информации для французов являются центральные телевизионные каналы: TF1 (независимый) и France 1, France 2 (государственные каналы). Каждый день в 7.30 вечера выступает Jerome Salomon (один из главных директоров в Министерстве здравоохранения), который предоставляет последнюю статистику по коронавирусу во Франции и отвечает на основные вопросы по эпидемии от журналистов. На центральные каналы часто приглашаются экспертов, которые отвечают на вопросы, делятся мнениями, а также вступают в дебаты. Иногда в специальных выпусках принимает участие премьер-министр Edouard Philipe.
О том, как работают во время пандемии СМИ Чехии, можно почитать здесь.