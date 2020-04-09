Мнение

О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Франция

Теги: 
коронавирус

Обзор главных сайтов нескольких крупных газет Франции для ЖУРНАЛИСТА подготовила Яна Прокофьева, специалист по европейской политике

В целом СМИ во Франции сейчас на 100% посвящены карантину (хотя они и до этого не всегда отличались разнообразием, максимум освещали 2-3 важных темы за один новостной цикл). Заметно увеличение доли новостей, посвященных другим странам. Обычно во Франции, особенно на телевидении, немного уделяют времени всему тому, что происходит вне страны (даже в Европейском союзе), а в печатных СМИ для этого почти всегда приходится смотреть международную рубрику. Сейчас ситуация немного изменилась, чуть больше говорят о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах. В печатной прессе периодически появляются статьи о том, как происходит координация борьбы с вирусом на уровне ЕС.

Сейчас все газеты высказываются на тему доктора Рауля Дидье — французского врача, который утверждает, что коронавирус можно лечить уже существующим лекарством хлорамином. Газеты (да и население) разделились на два лагеря: кто-то считает его чуть ли не шарлатаном, продвигающим лекарство, не прошедшее клинических испытаний, а кто-то говорит, что раз оно хоть кому-то да помогло, нужно быстро-быстро распространять его на всех пациентов.

 

Вот вкратце обзор главных сайтов нескольких крупных газет:

 

Le Monde (левых взглядов, одна из основных французских газет)

•   Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.

•   Смертность во Франции.

•   Как коронавирус усугубляет «цифровое неравенство» во Франции (о том факте, что многие люди не умеют пользоваться современными технологиями).

•   Новости по карантину во Франции.

•   Статьи на темы: «Чем заняться во время карантина».

•   Статьи, посвященные работе во время карантина (изменения прав работников, и т.д.).

Под каждой статьей газеты открыта возможность комментировать публикации (это у них всегда так). Также большое внимание уделяется авторским колонкам, открытым письмам, и т.д.

В целом особой критики правительства не заметно, в основном идет нейтральное освещение событий.

 

Le Figaro (правых взглядов)

•   Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.

•   Коронавирус во Франции (новости про работу разных департаментов).

•   Статьи о последствиях коронавируса для сельского хозяйства Франции.

•   Статьи о том, чем занять детей во время карантина?

•   Статьи о том, как носить маски?

•   Ответы на вопросы читателей.

•   Истории «Героев коронавируса».

•   Анализ состояния экономики в настоящий момент

•   Портреты французских врачей и аналитика (анализ их зарплаты).

Тоже тон публикаций не очень критический по отношению к правительству, в основном освещение фактов.

 

L'Humanité (крайне левых взглядов)

•   Новости о работе над вакциной.

•   Новости о коронавирусе во Франции (по нескольким департаментам).

•   Новости из больниц, свидетельства и комментарии врачей.

•   Коронавирус в США.

•   Комментарии о последствиях карантина для образования, учеников и т.д.

•   Угроза развития полицейского государства, статьи о превышении полицейскими полномочий в рамках контроля соблюдения карантина.

•   Размышления публицистов о том, каким мир станет после эпидемии.

В целом газета не изменяет своим привычкам, она продолжает критиковать правительство, что есть сил.

 

Valeurs actuelles (крайне правых взглядов)

•   Как возник вирус в Китае?

•   Критика власти и политического эстеблишмента.

•   Мало информативных статей.

 

Libération (центризм)

Здесь, на удивление, довольно много внимания уделено некоронавирусным сюжетам, например, новостям из Ливии, статьям о космосе, о наркотрафике.

Тематика статей про коронавирус:

•   Ситуация в домах престарелых.

•   Потенциальное увеличение мер по слежению за населением как результат эпидемии.

•   Хроника «взгляд из больницы».

•   Распространение вируса в мире.

•   Фактчек.

•   О перегруженности моргов.

•   О ситуации в Израиле и в США.

•   Рецепт дня: «Как поднять настроение во время эпидемии».

•   О перегруженности моргов.

В целом тон статей, как и выбор тем, часто критический по отношению к правительству.

 

В центральных СМИ Франции правительство в постоянном режиме отчитывается перед гражданами.

Тематика публикаций Le Monde, одна из главных газет Франции, которая является официальным источником информации для многих французов, охватывает все главные события в мире и во Франции. В интернет-версии газеты есть Feed LIVE редакторы и эксперты отвечают на вопросы читателей и публикуют последние новости до того, как по ним выйдет полноценная статья. Они также приглашают читателей к диалогу. Тон публикаций носит скорее нейтральный характер, журналисты представляют только факты, хотя сама по себе газета характеризуется центристской политической направленности.

В целом СМИ во Франции сейчас на 100% посвящены карантину

По коронавирусу идет оперативная информация несколько раз в день: сколько заболевших в разных регионах Франции, сколько человек в реанимации, сколько выздоровевших. Также публикуются интервью с докторами и другими специалистами по тематике коронавируса. Есть публикации с мнениями специалистов, которые критикуют правительство по поводу недостатка масок и прочих средств защиты. Часто на такую критику в газете отвечает премьер министр и министр здравоохранения, которые выступают также регулярно по центральным телевизионным каналам. Они говорят о предпринимаемых мерах по улучшению ситуации в стране. Газета также публикует обзор ситуации в мире и в других странах Европы и США.

Другим основным источником информации для французов являются центральные телевизионные каналы: TF1 (независимый) и France 1, France 2 (государственные каналы). Каждый день в 7.30 вечера выступает Jerome Salomon (один из главных директоров в Министерстве здравоохранения), который предоставляет последнюю статистику по коронавирусу во Франции и отвечает на основные вопросы по эпидемии от журналистов. На центральные каналы часто приглашаются экспертов, которые отвечают на вопросы, делятся мнениями, а также вступают в дебаты. Иногда в специальных выпусках принимает участие премьер-министр Edouard Philipe.

 

О том, как работают во время пандемии СМИ Чехии, можно почитать здесь.

Иллюстрация: shutterstock.com
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09 апреля 2020

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