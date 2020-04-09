О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Франция

В целом СМИ во Франции сейчас на 100% посвящены карантину (хотя они и до этого не всегда отличались разнообразием, максимум освещали 2-3 важных темы за один новостной цикл). Заметно увеличение доли новостей, посвященных другим странам. Обычно во Франции, особенно на телевидении, немного уделяют времени всему тому, что происходит вне страны (даже в Европейском союзе), а в печатных СМИ для этого почти всегда приходится смотреть международную рубрику. Сейчас ситуация немного изменилась, чуть больше говорят о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах. В печатной прессе периодически появляются статьи о том, как происходит координация борьбы с вирусом на уровне ЕС.

Сейчас все газеты высказываются на тему доктора Рауля Дидье — французского врача, который утверждает, что коронавирус можно лечить уже существующим лекарством хлорамином. Газеты (да и население) разделились на два лагеря: кто-то считает его чуть ли не шарлатаном, продвигающим лекарство, не прошедшее клинических испытаний, а кто-то говорит, что раз оно хоть кому-то да помогло, нужно быстро-быстро распространять его на всех пациентов.

Вот вкратце обзор главных сайтов нескольких крупных газет:

Le Monde (левых взглядов, одна из основных французских газет)

• Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.

• Смертность во Франции.

• Как коронавирус усугубляет «цифровое неравенство» во Франции (о том факте, что многие люди не умеют пользоваться современными технологиями).

• Новости по карантину во Франции.

• Статьи на темы: «Чем заняться во время карантина».

• Статьи, посвященные работе во время карантина (изменения прав работников, и т.д.).

Под каждой статьей газеты открыта возможность комментировать публикации (это у них всегда так). Также большое внимание уделяется авторским колонкам, открытым письмам, и т.д.

В целом особой критики правительства не заметно, в основном идет нейтральное освещение событий.

Le Figaro (правых взглядов)

• Постоянно обновляемая статья о вирусе в мире.

• Коронавирус во Франции (новости про работу разных департаментов).

• Статьи о последствиях коронавируса для сельского хозяйства Франции.

• Статьи о том, чем занять детей во время карантина?

• Статьи о том, как носить маски?

• Ответы на вопросы читателей.

• Истории «Героев коронавируса».

• Анализ состояния экономики в настоящий момент

• Портреты французских врачей и аналитика (анализ их зарплаты).

Тоже тон публикаций не очень критический по отношению к правительству, в основном освещение фактов.

L'Humanité (крайне левых взглядов)

• Новости о работе над вакциной.

• Новости о коронавирусе во Франции (по нескольким департаментам).

• Новости из больниц, свидетельства и комментарии врачей.

• Коронавирус в США.

• Комментарии о последствиях карантина для образования, учеников и т.д.

• Угроза развития полицейского государства, статьи о превышении полицейскими полномочий в рамках контроля соблюдения карантина.

• Размышления публицистов о том, каким мир станет после эпидемии.

В целом газета не изменяет своим привычкам, она продолжает критиковать правительство, что есть сил.

Valeurs actuelles (крайне правых взглядов)

• Как возник вирус в Китае?

• Критика власти и политического эстеблишмента.

• Мало информативных статей.

Libération (центризм)

Здесь, на удивление, довольно много внимания уделено некоронавирусным сюжетам, например, новостям из Ливии, статьям о космосе, о наркотрафике.

Тематика статей про коронавирус:

• Ситуация в домах престарелых.

• Потенциальное увеличение мер по слежению за населением как результат эпидемии.

• Хроника «взгляд из больницы».

• Распространение вируса в мире.

• Фактчек.

• О перегруженности моргов.

• О ситуации в Израиле и в США.

• Рецепт дня: «Как поднять настроение во время эпидемии».

• О перегруженности моргов.

В целом тон статей, как и выбор тем, часто критический по отношению к правительству.

В центральных СМИ Франции правительство в постоянном режиме отчитывается перед гражданами.

Тематика публикаций Le Monde, одна из главных газет Франции, которая является официальным источником информации для многих французов, охватывает все главные события в мире и во Франции. В интернет-версии газеты есть Feed LIVE редакторы и эксперты отвечают на вопросы читателей и публикуют последние новости до того, как по ним выйдет полноценная статья. Они также приглашают читателей к диалогу. Тон публикаций носит скорее нейтральный характер, журналисты представляют только факты, хотя сама по себе газета характеризуется центристской политической направленности.