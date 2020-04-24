СМИ в эпоху коронавируса или как пережить «медиакарантин»
В то время как вся планета продолжает бороться с эпидемией коронавируса, затронувшей уже 185 стран, средства массовой информации усиливают меры безопасности и отменяют выезды съёмочных групп в зоны активного распространения вируса COVID-19.
О том, как французские СМИ переживают вынужденную изоляцию и с какими противоречиями им приходится сталкиваться ежедневно, рассказала изданию ЖУРНАЛИСТ Ульяна Дорохина.
Stay home
17 марта президент Французской Республики Эмманюэль Макрон объявил о введении карантина на всей территории Франции. По словам главы государства, страна находится в состоянии «войны», но только с врагом невидимым, а потому представляющим еще большую опасность. Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство приняло чрезвычайные меры и изолировало французское население не только от COVID-19, но и от какой-либо социальной и общественной жизни.
Информационная изоляция
Карантин не обошел стороной и многих журналистов, которые также, как и рядовые граждане, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Так, национальная общественная телерадиокомпания France Télévisions («Телевидение Франции») объявила, как сообщает французское издание «Экспресс» («L’Express»), о приостановлении «до дальнейшего распоряжения» любых выездов съёмочных групп в зоны повышенного риска распространения вируса, а именно в Китай, Сингапур, Южную Корею и несколько регионов Италии — Ломбардию и Венето. Известно, что еще в самом начале распространения вируса сотрудников, вернувшихся из этих «опасных» регионов, настоятельно призывали оставаться дома на 14-дневном карантине. По этой причине ведущий утреннего шоу «Télématin» («Телеутро»), Лоран Биньоль, вернувшись из Венеции в начале марта, сел на домашний карантин, в эфире его заменил Дэмиен Тевено.
В свою очередь французская общественная радиокомпания Radio France («Радио Франция»), заявила, что поездки в такие страны, как Китай, Гонконг, Макао, Сингапур, Южная Корея, Иран и регионы Италии Ломбардию и Венето «будут сводиться к абсолютному минимуму и оправдываться только неизбежной профессиональной необходимостью».
Впрочем, как известно, ни одна война не обходится без своих героев. Французский журналист Арно Миге и его оператор Гаэль Карон решили не покидать родину коронавируса и остались в китайском городе Ухань, чтобы самим «быть свидетелями происходящего».
Когда кризис во благо
Сейчас многие задаются вопросом как сильно изменит коронавирус наш мир, который уже сейчас переживает невиданные доселе явления: в каналы Венеции возвращаются лебеди, воздух благодаря снижению выброса диоксида азота становится чище, а улицы самых посещаемых городов мира отдыхают от наплыва толп туристов.
Однако кризис идет на пользу не только природе, но, как выяснилось, и средствам массовой информации. Граждане, вынужденные оставаться в четырех стенах, прильнули к экранам телевизоров, айпадов и смартфонов с одной целью — быть в курсе последних новостей об эпидемии COVID-19. Согласно опросу Edelman Trust Barometer, в начале марта более 90% итальянцев, японцев и корейцев узнавали новости по поводу коронавируса как минимум один раз в день, и более половины из них, несколько раз в день. Посещаемость сайтов изданий увеличилась вдвое, а то и втрое по сравнению с 2019 годом.
Читатели, слушатели и зрители стали больше доверять средствам массовой информации, нежели социальным сетям, сообщает французская газета Le Figaro. Возможно, что кризис в области здравоохранения позволит средствам массовой информации вернуть доверие читателей, которое они заметно утратили в последние несколько лет.
«Сейчас наступил важный момент для СМИ, благодаря которому у средств массовой информации есть возможность показать, что они продолжают находиться на службе общественности и предоставляют достоверную, тщательно отобранную и проверенную информацию», — убежден историк медиа и президент информационно-этической обсерватории Патрик Эвено.
Аттракцион невиданной щедрости
Повышает градус доверия к средствам массой информации во многом и новая инициатива, принятая многими изданиями — полный или частичный отказ от платных услуг на сайтах газет.
Статьи на сайте издания «Le Monde» («Ле Монд») отныне находятся в свободном доступе. Эту идею переняла газета Le Figaro (« Фигаро»). «На заглавной странице сайта перечислены пять самых важных статей о коронавирусе с точки зрения общественного здравоохранения. Эти материалы открыты для всех наших читателей», написал в своем Твиттере помощник главного редактора газеты Бенжамин Ферран.
Пример такой неслыханной щедрости пришёл с Запада, где престижная газета New York Times создала рубрику, полностью посвященную коронавирусу. Доступ к статьям из этого раздела — свободный при условии создания бесплатной учетной записи, сообщает французский экономический еженедельный журнал Challenges.
Некоторые газеты идут дальше и предлагают, как например французское издательство молодежной прессы Playbac, бесплатную «пятнадцатидневную подписку» детям в возрасте от 7 до 17 лет.
Перестройка телевизионного и радиовещания
Как сообщает французское издание «Libération» («Свобода»), отныне сотрудники радиостанций работают удаленно, заранее принеся извинения своим слушателями за возможные неполадки в эфире и снижение качества звука. В приоритете радиокомпании — новостной контент. «Мы должны продолжать информировать и не терять связь с нашей аудиторией на всем протяжении кризиса, сколько бы он ни продлился», подчеркивает генеральный директор радиокомпании Radio France.
Национальная общественная телерадиокомпания France Télévisions («Телевидение Франции») также разработала план действий, цель которого — «отдать приоритет информационному контенту».
Новостные программы каналов общественной телерадиокомпании Франции, а также телеканалов TF1 и M6 уже заменили многие телепередачи, съемки которых из-за эпидемии были приостановлены на неопределённый срок. Информационные выпуски заметно увеличили время эфира.
Руководство каналов заверило о соблюдении всех мер предосторожности и полностью пересмотрело весь процесс съемки. Так, чтобы сократить количество операторов на площадке, программы теперь записываются с помощью передвижных камер, которыми можно управлять дистанционно. Интервью с экспертами журналисты чаще всего проводят по телефону или FaceTime.
Также особое внимание на телевидении уделяется диалогу с аудиторией. Одна из главных задач журналистов на сегодняшний день — снабдить обеспокоенных граждан полезной и важной информацией о мерах предосторожности и методах защиты от COVID-19.
Другой важной тенденцией на телевидении в условиях карантина стало домашнее вещание. Так, передача французского журналиста и звезды телеканала C8, Сириль Хануна, съемки популярного шоу которого были приостановлены в середине марта, теперь будет транслироваться в прямом эфире прямо из его дома.
«Нашей главной задачей остается информирование граждан, однако мы должны продолжать развлекать зрителей, чтобы они могли расслабиться и отдохнуть перед экранами телевизоров — в этом они сейчас нуждаются как никогда», объясняет один из сотрудников канала TF1.
10 апреля на канале TF1 состоялся дебют вечернего развлекательного шоу «Show must go home», в котором ведущий Артюр общается с «изолированными» так же как и оy известными гостями, не выходя из дома. Во время шоу, приглашённые звезды делятся с аудиторией своей ежедневной «карантинной» рутиной, а также участвуют в играх и испытаниях, подготовленных ведущим.
Съемки популярной во Франции туристической передачи «Пекинский экспресс» («Pékin Express») были временно приостановлены. К слову, выпуск, снятый в прошлом году и транслируемый сейчас на французском телевидении, частично снимался в России — в таких городах, как Яранск, Нижний Новгород и Ярославль.
«Изолированы» по собственному желанию
Во вторник 17 марта эфир самого популярного утреннего шоу на канале France 2 «Télématin» («Телеутро») был отменен. В команде обозревателей был обнаружен случай заражения коронавирусом. Ведущая утреннего шоу Лаура Тенуджи заявила в социальных сетях о том, что ее тест на коронавирус оказался положительным, в то же время заверив зрителей о своем стабильном состоянии. По этой причине утренняя программа новостного канала France Info теперь выходит совместно с утренним шоу «Telematin».
К сожалению, это не единственный случай заражения вирусом на съёмочной площадке. Руководство программы «La Quotidienne», выходящей на телеканале France 5, временно приостановило съемки передачи после того, как у главного редактора были обнаружены первые симптомы COVID-19.
Некоторые журналисты предпочитают добровольно сесть на карантин, чтобы снизить риск заражения вирусом. Так, звезда телеканала TF1 Жан-Пьер Перно, которому вскоре исполниться 70 лет, временно прекратил появляться в эфире. Как известно, коронавирус представляет наибольшую угрозу для лиц старше 60 лет. Остаtтся загадкой, почему в программе Жана-Пьера Перно заменили его же ровесником 68-летним Жаком Легро.
Журналистка Мари-Софи Лакаро также решила на время покинуть эфир новостной программы, выходящей на канале France 2. Как сообщает ежедневное издание Le Parisien, ведущая призналась, что контактировала с человеком, подозреваемым на заражение коронавирусом. Ведущая на некоторое время останется дома, а в эфире ее заменит журналист Жан-Батист Марто.
Газеты печатаются в убыток
17 марта, когда Франция ввела всеобщий карантин, продажи изданий в газетных киосках снизились на 24%, и на 31% днём позже, сообщает распространитель прессы Presstalis. «Газеты либо погибнут, либо объединяться между собой, все зависит от того, как долго продлится режим изоляции», — дает далеко не обнадеживающий прогноз для СМИ историк медиа Патрик Эвено. Однако, по его мнению, «некоторые издания смогут воспользоваться сложившейся ситуацией и увеличить число цифровых подписок».
В то же время, доходы от рекламы существенно сократились. Из-за карантина многие магазины были вынуждены приостановить свою деятельность до «дальнейшего распоряжения». Учитывая сложившиеся обстоятельства и тот факт, что потребительские возможности населения теперь массово ограничены, многие рекламодатели отказались от размещения своей рекламы на страницах газет. «Ежедневные издания печатаются в убыток, так как доходы от рекламы исчезли. Но мы не можем позволить себе нарушить договор с нашим читателем и во что бы то ни стало сдержим его», — передает слова владельца газеты «Le Figaro» («Фигаро») издание «Le Monde» («Ле Монд»).
Как стало известно из обращения от 13 апреля президента страны Эммануэля Макрона, карантин во Франции продлится до 11 мая. Правительство массово призывает соблюдать режим изоляции и напоминает, что отмена карантина полностью зависит от сознательного подхода граждан и строгого соблюдения мер предосторожности.