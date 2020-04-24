Как французские СМИ переживают вынужденную изоляцию

Читатели, слушатели и зрители стали больше доверять средствам массовой информации, нежели социальным сетям, сообщает французская газета Le Figaro. Возможно, что кризис в области здравоохранения позволит средствам массовой информации вернуть доверие читателей, которое они заметно утратили в последние несколько лет.

«Сейчас наступил важный момент для СМИ, благодаря которому у средств массовой информации есть возможность показать, что они продолжают находиться на службе общественности и предоставляют достоверную, тщательно отобранную и проверенную информацию», — убежден историк медиа и президент информационно-этической обсерватории Патрик Эвено.

Аттракцион невиданной щедрости

Повышает градус доверия к средствам массой информации во многом и новая инициатива, принятая многими изданиями — полный или частичный отказ от платных услуг на сайтах газет.

Статьи на сайте издания «Le Monde» («Ле Монд») отныне находятся в свободном доступе. Эту идею переняла газета Le Figaro (« Фигаро»). «На заглавной странице сайта перечислены пять самых важных статей о коронавирусе с точки зрения общественного здравоохранения. Эти материалы открыты для всех наших читателей», написал в своем Твиттере помощник главного редактора газеты Бенжамин Ферран.

Пример такой неслыханной щедрости пришёл с Запада, где престижная газета New York Times создала рубрику, полностью посвященную коронавирусу. Доступ к статьям из этого раздела — свободный при условии создания бесплатной учетной записи, сообщает французский экономический еженедельный журнал Challenges.

Некоторые газеты идут дальше и предлагают, как например французское издательство молодежной прессы Playbac, бесплатную «пятнадцатидневную подписку» детям в возрасте от 7 до 17 лет.

Перестройка телевизионного и радиовещания

Как сообщает французское издание «Libération» («Свобода»), отныне сотрудники радиостанций работают удаленно, заранее принеся извинения своим слушателями за возможные неполадки в эфире и снижение качества звука. В приоритете радиокомпании — новостной контент. «Мы должны продолжать информировать и не терять связь с нашей аудиторией на всем протяжении кризиса, сколько бы он ни продлился», подчеркивает генеральный директор радиокомпании Radio France.

Национальная общественная телерадиокомпания France Télévisions («Телевидение Франции») также разработала план действий, цель которого — «отдать приоритет информационному контенту».

Новостные программы каналов общественной телерадиокомпании Франции, а также телеканалов TF1 и M6 уже заменили многие телепередачи, съемки которых из-за эпидемии были приостановлены на неопределённый срок. Информационные выпуски заметно увеличили время эфира.

Руководство каналов заверило о соблюдении всех мер предосторожности и полностью пересмотрело весь процесс съемки. Так, чтобы сократить количество операторов на площадке, программы теперь записываются с помощью передвижных камер, которыми можно управлять дистанционно. Интервью с экспертами журналисты чаще всего проводят по телефону или FaceTime.

Также особое внимание на телевидении уделяется диалогу с аудиторией. Одна из главных задач журналистов на сегодняшний день — снабдить обеспокоенных граждан полезной и важной информацией о мерах предосторожности и методах защиты от COVID-19.

Другой важной тенденцией на телевидении в условиях карантина стало домашнее вещание. Так, передача французского журналиста и звезды телеканала C8, Сириль Хануна, съемки популярного шоу которого были приостановлены в середине марта, теперь будет транслироваться в прямом эфире прямо из его дома.

«Нашей главной задачей остается информирование граждан, однако мы должны продолжать развлекать зрителей, чтобы они могли расслабиться и отдохнуть перед экранами телевизоров — в этом они сейчас нуждаются как никогда», объясняет один из сотрудников канала TF1.

10 апреля на канале TF1 состоялся дебют вечернего развлекательного шоу «Show must go home», в котором ведущий Артюр общается с «изолированными» так же как и оy известными гостями, не выходя из дома. Во время шоу, приглашённые звезды делятся с аудиторией своей ежедневной «карантинной» рутиной, а также участвуют в играх и испытаниях, подготовленных ведущим.

Съемки популярной во Франции туристической передачи «Пекинский экспресс» («Pékin Express») были временно приостановлены. К слову, выпуск, снятый в прошлом году и транслируемый сейчас на французском телевидении, частично снимался в России — в таких городах, как Яранск, Нижний Новгород и Ярославль.

«Изолированы» по собственному желанию

Во вторник 17 марта эфир самого популярного утреннего шоу на канале France 2 «Télématin» («Телеутро») был отменен. В команде обозревателей был обнаружен случай заражения коронавирусом. Ведущая утреннего шоу Лаура Тенуджи заявила в социальных сетях о том, что ее тест на коронавирус оказался положительным, в то же время заверив зрителей о своем стабильном состоянии. По этой причине утренняя программа новостного канала France Info теперь выходит совместно с утренним шоу «Telematin».

К сожалению, это не единственный случай заражения вирусом на съёмочной площадке. Руководство программы «La Quotidienne», выходящей на телеканале France 5, временно приостановило съемки передачи после того, как у главного редактора были обнаружены первые симптомы COVID-19.

Некоторые журналисты предпочитают добровольно сесть на карантин, чтобы снизить риск заражения вирусом. Так, звезда телеканала TF1 Жан-Пьер Перно, которому вскоре исполниться 70 лет, временно прекратил появляться в эфире. Как известно, коронавирус представляет наибольшую угрозу для лиц старше 60 лет. Остаtтся загадкой, почему в программе Жана-Пьера Перно заменили его же ровесником 68-летним Жаком Легро.

Журналистка Мари-Софи Лакаро также решила на время покинуть эфир новостной программы, выходящей на канале France 2. Как сообщает ежедневное издание Le Parisien, ведущая призналась, что контактировала с человеком, подозреваемым на заражение коронавирусом. Ведущая на некоторое время останется дома, а в эфире ее заменит журналист Жан-Батист Марто.

Газеты печатаются в убыток

17 марта, когда Франция ввела всеобщий карантин, продажи изданий в газетных киосках снизились на 24%, и на 31% днём позже, сообщает распространитель прессы Presstalis. «Газеты либо погибнут, либо объединяться между собой, все зависит от того, как долго продлится режим изоляции», — дает далеко не обнадеживающий прогноз для СМИ историк медиа Патрик Эвено. Однако, по его мнению, «некоторые издания смогут воспользоваться сложившейся ситуацией и увеличить число цифровых подписок».

В то же время, доходы от рекламы существенно сократились. Из-за карантина многие магазины были вынуждены приостановить свою деятельность до «дальнейшего распоряжения». Учитывая сложившиеся обстоятельства и тот факт, что потребительские возможности населения теперь массово ограничены, многие рекламодатели отказались от размещения своей рекламы на страницах газет. «Ежедневные издания печатаются в убыток, так как доходы от рекламы исчезли. Но мы не можем позволить себе нарушить договор с нашим читателем и во что бы то ни стало сдержим его», — передает слова владельца газеты «Le Figaro» («Фигаро») издание «Le Monde» («Ле Монд»).