Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за конфликт со СМИ

13 июля антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в размере 500 млн евро транснациональной компании Google. Поводом стало то, что корпорация не заключила соглашение с медиакомпаниями о выплатах за размещение их контента в Google News.

Как отметила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва, это самый большой штраф, когда-либо наложенный французским антимонопольным органом. В свою очередь Google в связи с наказанием выразил «большое разочарование».

В апреле 2020 года антимонопольный регулятор обязал Google провести переговоры с издательствами.

Медиакомпании заявляли, что, зарабатывая на контенте с помощью рекламы, Google не платит за его использование.

Если в течении следующих двух месяцев Google не договорится с информационными агентствами о выплатах за использование их материалов, компанию начнут штрафовать ежедневно на сумму до 900 000 евро.