Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за конфликт со СМИ

Июл 14, 2021

13 июля антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в размере 500 млн евро транснациональной компании Google. Поводом стало то, что корпорация не заключила соглашение с медиакомпаниями о выплатах за размещение их контента в Google News. 

Как отметила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва, это самый большой штраф, когда-либо наложенный французским антимонопольным органом. В свою очередь Google в связи с наказанием выразил «большое разочарование».

В апреле 2020 года антимонопольный регулятор обязал Google провести переговоры с издательствами.

Медиакомпании заявляли, что, зарабатывая на контенте с помощью рекламы, Google не платит за его использование.
Если в течении следующих двух месяцев Google не договорится с информационными агентствами о выплатах за использование их материалов, компанию начнут штрафовать ежедневно на сумму до 900 000 евро.

Источник: vesti.ru
 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: