Французские журналисты выступают против закона, запрещающего снимать полицейских во время несения ими службы.

Согласно этому закону, журналистам запрещается делать фото и видео, на которых могут оказаться лица, опознавательные знаки полицейских. По словам авторов закона, «он защитит тех, кто защищает нас».

Нарушителям грозит штраф в размере 45 000 евро или до года тюрьмы.

Журналисты считают, что этот закон нарушает права граждан на информацию, вводит цензуру и с его помощью будут замалчиваться противозаконная деятельность полиции. Кроме того, по мнению журналистов, закон ещё больше усилит антиполицейские настроения в обществе.