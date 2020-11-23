Французские журналисты выступают против закона, запрещающего снимать полицейских

Ноя 23, 2020

Французские журналисты выступают против закона, запрещающего снимать полицейских во время несения ими службы.

Согласно этому закону, журналистам запрещается делать фото и видео, на которых могут оказаться лица, опознавательные знаки полицейских. По словам авторов закона, «он защитит тех, кто защищает нас».

Нарушителям грозит штраф в размере 45 000 евро или до года тюрьмы.

Журналисты считают, что этот закон нарушает права граждан на информацию, вводит цензуру и с его помощью будут замалчиваться противозаконная деятельность полиции. Кроме того, по мнению журналистов, закон ещё больше усилит антиполицейские настроения в обществе.

Источник: Mediamedia
 
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