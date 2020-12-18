Бенджамин Франклин — журналист и издатель

Бенджамин Франклин родился в 1706 году. Его первым шагом к карьере издателя и журналиста стало обучение в типографии Джеймса Франклина, его старшего брата, который издавал «Бостонскую газету» и «Вести Новой Англии». Последняя, кстати, была первой газетой, в которой можно было подвергать критике действия колониальных властей. В 1722 году Джеймсу запретили издавать «Вести новой Англии» из-за его публичных выпадов в адрес губернатора, и издателем газеты стал Бенджамин.

Однако вскоре из-за семейных раздоров ему пришлось покинуть типографию брата, и уже в 1727 году будущий отец-основатель США создал собственную типографию.

В 1730 году он начал издавать еженедельную газету The Pennsylvania Gazette. В одном из номеров Франклин обратился к читателям с объяснением своего понимания роли редактора и издателя: «Издавать хорошую газету совсем не так легко, как многие себе воображают. Автор, выступающий на страницах газеты (с точки зрения людей просвещенных), должен быть изрядно искушен в языках, обладать даром письменного слова и описывать вещи ясно, понятно и в нескольких словах, он должен быть сведущ в географии, в истории, посвящен в интересы коронованных особ и государств, в секреты двора, знать обычаи и традиции всех народов. Люди, обладающие подобным дарованиями, чрезвычайно редки в этой отдаленной части света».

Бенджамин Франклин проводил дальновидную политику и реагировал на запрос аудитории, поэтому издание было одним из самых информативных и профессиональных в колониях. Газета стала самой читаемой в Америке, оказалась образцом для других изданий, а также сыграла большую роль в Американской революции 1775-1783 годов.

Бенджамин Франклин работал над развитием газетно-издательского процесса во всей Северной Америке. Он создал первую газету на иностранном языке в колониях Philadelphische Zeitung. Она была предназначена для жителей Пенсильвании, говорящих на немецком. Франклин не только поддерживал газетчиков материально, но и обучал их ремеслу.

Франклин пробовал себя и в создании журналов, но эти попытки не увенчались успехом. Удачным для него оказалось издание альманаха Poor Richard's Almanack («Альманах Бедного Ричарда»). Франклин издавал его под новым именем — Ричард Сондерс. Он пытался сделать этот альманах просветительским, старался внести в него занимательность и полезность. Идея Франклина удалась, спрос на альманах был огромен, «Бедный Ричард» приносил ему колоссальный доход, так как расходился тиражом в 10000 экземпляров.

Франклин на протяжении всей своей жизни поддерживал контакты с крупнейшими типографами и издательствами. Какие бы высокие и почетные посты ни приходилось ему занимать, он всегда с гордостью называл себя типографом.

Франклин, стоявший у истоков американской журналистики и издательского дела, с исключительной серьёзностью относился к своей деятельности в этих сферах. По его мнению, газета должна была не только служить информационным органом по вопросам внутреннего и международного положения, но и воспитывать общественность.