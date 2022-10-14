Франшиза для риэлтора: «за» и «против»

Чтобы начать дело в сфере недвижимости, нужно приложить много усилий. И в первую очередь необходимо закрепиться на рынке, стать узнаваемым, привлечь поток клиентов. При имеющейся конкуренции эта задача может представлять сложность. О том, что такое франшиза в сфере недвижимости, и какие у нее плюсы и минусы, расскажем ниже.

Что такое франшиза для риэлтора

В общем случае франшиза — это отношения, которые возникают между сторонами-участниками рынка, когда один субъект передает другому на возмездной основе право на ведение предпринимательской деятельности в какой-то сфере в соответствии с разработанной бизнес-моделью, а также другие необходимые материалы и данные.

В случае с агентством недвижимости покупатель франшизы приобретает, кроме прочего, клиентскую базу. Особый интерес в ней представляют компании-застройщики: не каждый начинающий риэлтор может быстро установить необходимые связи с участниками первичного рынка недвижимости. Кроме того, франчайзи экономит на дополнительной рекламе за счет узнаваемости бренда.

Помимо бизнес-модели, большую ценность представляют материалы и наработки, благодаря которым франчайзи может перенимать знания опытного франчайзера. Они позволяют учиться самому и обучать персонал, не повторяя чужих ошибок.

Достоинства и недостатки франшизы в сфере недвижимости

К плюсам франшизы для риэлтора можно отнести:

• узнаваемость представленного на рынке бренда франчайзера, как следствие — отклик клиентов;

• экономия на рекламе: франчайзер, как правило, проводит единую рекламную политику;

• помощь и методические материалы;

• организация обучения по привлекательной цене;

• контроль операций;

• низкий уровень риска.

При достоинствах франшизы, также нужно учитывать:

• высокую стоимость франшизы в случае успешного франчайзера-игрока на рынке недвижимости;

• необходимость до мелочей придерживаться курса, который ведет франчайзер.

Но главный минус такой модели — большое количество компаний и предпринимателей, выдающих себя за успешных франчайзеров, на деле же являющихся мошенниками или в лучшем случае недостаточно опытными предпринимателями в этом виде услуг. Даже если партнер давно работает и имеет заслуженную репутацию, не факт, что он может предложить продуманную и надежную франшизу.

Необходимо взвешивать все «за» и «против» такой модели взаимодействия. В пользу франшизы будет выбор сравнительно малоопытным франчайзи надежного партнера, против — желание вести бизнес по своим правилам.

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