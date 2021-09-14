5 бесплатных курсов для журналистов

Журналист — это человек, который должен всегда находиться в повестке, внимательно относиться к трендам и изменениям в своей сфере. Умение держать руку на пульсе и оперативно реагировать на события, способность погружаться в новые темы и формировать новостную повестку — все это стало критериями успеха в профессии.

Мы нашли пять курсов, которые помогут разобраться в актуальных принципах работы журналиста, повысить квалификацию и стать более востребованным работником в медиасфере.

Цикл вебинаров «Новые медиа» Вебинар | Новый репортер (newreporter.org)

Раньше каждые две недели на платформе «Новый репортер» проходили вебинары для сотрудников редакций по актуальным темам. К сожалению, сейчас онлайн-лекции больше не проходят, но на сайте можно посмотреть записи и узнать актуальную информацию, которая будет полезна журналистам.

Английский для журналистики English for Journalism | Coursera

Если у вас мало опыта работы в журналистике, а знания английского не хватает для написания серьезных работ, то начать свой путь можно с этого курса. Он рассчитан на неносителей английского языка, поэтому студенты с уровнем Intermediate будут без особых проблем понимать все, о чем говорится в лекциях. Хороший бонус — много специальной лексики.

История и теория медиа Открытое образование — История и теория медиа (openedu.ru)

Курс демонстрирует роль, которую играют медиа в формировании государств, капиталистической̆ экономики и участии населения в политике. Также в курсе рассмотрены теоретические подходы к изучению медиа и коммуникаций. Представлены макросоциальные и микросоциальные теории медиа с точки зрения изучения медиаинститутов, сообщений медиа (материалов), каналов коммуникации и медиаэффектов.

Журналистика и медиаграмотность Журналистика и медиаграмотность · Stepik

Этот курс был придуман, чтобы помочь широкой аудитории квалифицированно оценивать качество материалов СМИ, а школьникам и студентам — лучше понять суть профессии журналиста и решить, интересна ли им эта работа.

Все модули содержат, помимо видеолекций, теоретических и проверочных материалов, дополнительные комментарии экспертов — журналистов и редакторов ведущих русскоязычных СМИ.

Культура медиапотребления Культура медиапотребления · Stepik

Курс «Культура медиапотребления» даст инструменты для конструктивного использования медиаресурсов, развития профессиональной, личностной и творческой медиаактивности, а также формирования критического мышления при взаимодействии с медиапродуктами и журналистским творчеством.

Выбранные нами курсы не заменяют полного обучения на журфаке, но могут помочь погрузиться в профессию и понять актуальные принципы работы в сфере медиа.